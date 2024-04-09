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Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
Следком фиксирует рост групповой детской преступности в России, при этом подростки часто действуют с особым цинизмом и фиксируют свои преступления на видео. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T20:27
2024-04-09T20:27
александр бастрыкин
дети
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следком фиксирует рост групповой детской преступности в России, при этом подростки часто действуют с особым цинизмом и фиксируют свои преступления на видео. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.Всего, поданным СК, в 2023 году доля деткой групповой преступности в общем массиве совершенных подростками преступлений составила 41%. Количество особо тяжких деяний подростков выросло на 31%.В частности, в Белгородской области из шести лиц, привлеченных по статьям о покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганства, двое не достигли совершеннолетия. Случаи драк и хулиганства, в том числе в общественном транспорте, зафиксированы в ряде областей РФ. Следком будет анализировать состояние и динамику подростковой преступности, отмечается в сообщении.В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступленийПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуПодростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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александр бастрыкин, дети, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), преступность
Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность

Следом фиксирует рост групповой детской преступности в России

20:27 09.04.2024
 
© Следственный комитет РФСовещание под руководством Александра Бастрыкина
Совещание под руководством Александра Бастрыкина
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следком фиксирует рост групповой детской преступности в России, при этом подростки часто действуют с особым цинизмом и фиксируют свои преступления на видео. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

"Наблюдается демонстративность действий: по уже сложившейся "молодежной моде" противоправные деяния фиксируются на камеру, это выкладывается в сеть", – констатировал Бастрыкин.

Всего, поданным СК, в 2023 году доля деткой групповой преступности в общем массиве совершенных подростками преступлений составила 41%. Количество особо тяжких деяний подростков выросло на 31%.
В частности, в Белгородской области из шести лиц, привлеченных по статьям о покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганства, двое не достигли совершеннолетия. Случаи драк и хулиганства, в том числе в общественном транспорте, зафиксированы в ряде областей РФ. Следком будет анализировать состояние и динамику подростковой преступности, отмечается в сообщении.
В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков.
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Александр БастрыкиндетиНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Преступность
 
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