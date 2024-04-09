https://crimea.ria.ru/20240409/snimayut-na-kameru-v-rossii-rastet-gruppovaya-detskaya-prestupnost-1136408779.html

Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность

Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступность

Следком фиксирует рост групповой детской преступности в России, при этом подростки часто действуют с особым цинизмом и фиксируют свои преступления на видео. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T20:27

2024-04-09T20:27

2024-04-09T20:27

александр бастрыкин

дети

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следком фиксирует рост групповой детской преступности в России, при этом подростки часто действуют с особым цинизмом и фиксируют свои преступления на видео. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.Всего, поданным СК, в 2023 году доля деткой групповой преступности в общем массиве совершенных подростками преступлений составила 41%. Количество особо тяжких деяний подростков выросло на 31%.В частности, в Белгородской области из шести лиц, привлеченных по статьям о покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганства, двое не достигли совершеннолетия. Случаи драк и хулиганства, в том числе в общественном транспорте, зафиксированы в ряде областей РФ. Следком будет анализировать состояние и динамику подростковой преступности, отмечается в сообщении.В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступленийПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуПодростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, дети, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), преступность