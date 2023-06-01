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Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
Около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел. Об этом рассказал руководитель Главного... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T07:02
2023-06-01T07:02
2023-06-01T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 июн – РИА Новости Крым. Около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.Нередко случается, что к трагедии приводит родительская халатность. В качестве недавнего примера глава ведомства привел инцидент с гибелью новорожденного в Ленинском районе Крыма в результате домашних родов."Вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение, в интернете подыскала помощницу (доулу), жительницу Санкт-Петербурга, которая проконсультировала ее по домашним родам, при этом не имея лицензии на деятельность по родовспоможению. Более того, у пациентки был диагноз, при котором требовалась помощь профессионального медперсонала. Итог печальный: ребенок погиб, мать осуждена. Две недели назад ей был вынесен приговор – 1,5 года ограничения свободы. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности", - отметил он.В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно >>Расследование уголовного дела в отношении доулы сейчас завершено, судом ей также будет дана оценка, добавил Терентьев.В этом году следователи возбудили уже около 200 дел по факту преступлений против несовершеннолетних, 104 из них уже направлены в суд. Погибли от преступных посягательств четыре ребенка.Полное интервью руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева читайте на РИА Новости Крым в 12:00.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судомСевастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки
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Евгения Мартыненко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Евгения Мартыненко
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владимир терентьев, крымский следком, крым, общество, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
Глава Следкома Крыма: за прошлый год расследовалось 600 преступлений против детей
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ,1 июн – РИА Новости Крым. Около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.
"В прошлом году мы расследовали порядка 600 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Почти 300 дел направили в суд. К сожалению, 23 ребенка погибли. В этом случае речь идет о преступлениях, которые совершаются либо умышленно, либо по неосторожности - по недосмотру, по недогляду. Я выбрал этот термин не случайно. Есть выражение "у семи нянек дитя без глазу", так вот, к сожалению, во многих таких случаях родители совершенно безответственно относятся к жизни и здоровью своих детей", - рассказал Терентьев.
Нередко случается, что к трагедии приводит родительская халатность. В качестве недавнего примера глава ведомства привел инцидент с гибелью новорожденного
в Ленинском районе Крыма в результате домашних родов.
"Вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение, в интернете подыскала помощницу (доулу), жительницу Санкт-Петербурга, которая проконсультировала ее по домашним родам, при этом не имея лицензии на деятельность по родовспоможению. Более того, у пациентки был диагноз, при котором требовалась помощь профессионального медперсонала. Итог печальный: ребенок погиб, мать осуждена. Две недели назад ей был вынесен приговор – 1,5 года ограничения свободы. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности", - отметил он.
Расследование уголовного дела в отношении доулы сейчас завершено, судом ей также будет дана оценка, добавил Терентьев.
В этом году следователи возбудили уже около 200 дел по факту преступлений против несовершеннолетних, 104 из них уже направлены в суд. Погибли от преступных посягательств четыре ребенка.
Полное интервью руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева читайте на РИА Новости Крым в 12:00.
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