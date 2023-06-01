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Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

Около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел. Об этом рассказал руководитель Главного... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T07:02

2023-06-01T07:02

2023-06-01T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ,1 июн – РИА Новости Крым. Около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.Нередко случается, что к трагедии приводит родительская халатность. В качестве недавнего примера глава ведомства привел инцидент с гибелью новорожденного в Ленинском районе Крыма в результате домашних родов."Вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение, в интернете подыскала помощницу (доулу), жительницу Санкт-Петербурга, которая проконсультировала ее по домашним родам, при этом не имея лицензии на деятельность по родовспоможению. Более того, у пациентки был диагноз, при котором требовалась помощь профессионального медперсонала. Итог печальный: ребенок погиб, мать осуждена. Две недели назад ей был вынесен приговор – 1,5 года ограничения свободы. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности", - отметил он.В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно >>Расследование уголовного дела в отношении доулы сейчас завершено, судом ей также будет дана оценка, добавил Терентьев.В этом году следователи возбудили уже около 200 дел по факту преступлений против несовершеннолетних, 104 из них уже направлены в суд. Погибли от преступных посягательств четыре ребенка.Полное интервью руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева читайте на РИА Новости Крым в 12:00.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судомСевастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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