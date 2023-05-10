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Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
Суд приговорил к ограничению свободы жительницу Ленинского района Крыма, которая стала виновницей гибели своего ребенка при родах на дому. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T12:43
2023-05-10T12:43
2023-05-10T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил к ограничению свободы жительницу Ленинского района Крыма, которая стала виновницей гибели своего ребенка при родах на дому. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в феврале этого года беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, обратившись к помощи компаньонки.Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к 1,5 годам ограничения свободы.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по материалам проверки надзорного ведомства в отношении доулы возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно УК РФ, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммовВрач назвал оптимальное время для рождения первенцаСыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врач
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РИА Новости Крым
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Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
Крымчанке вынесли приговори из-за смерти ребенка при домашних родах
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил к ограничению свободы жительницу Ленинского района Крыма, которая стала виновницей гибели своего ребенка при родах на дому. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в феврале этого года беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, обратившись к помощи компаньонки.
"Женщина, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, пренебрегла показаниями акушеров, достоверно зная об опасных противопоказаниях. В результате родоразрешения на дому при поддержке доулы, не обладающей медицинским образованием и не имеющей такового опыта, на свет появился мальчик, который спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи", - говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к 1,5 годам ограничения свободы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по материалам проверки надзорного ведомства в отношении доулы возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно УК РФ, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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