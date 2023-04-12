https://crimea.ria.ru/20230412/vybralsya-iz-seroy-zony-v-simferopole-vykhodili-malysha-vesom-v-617-grammov-1128128930.html

Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов

Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов

РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T11:44

2023-04-12T11:44

2023-04-12T11:45

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Ирина МезенцеваВ палате интенсивной терапии перинатального центра, в которую попадают дети из реанимации, шумно и многолюдно. Впервые из центра выписывают малыша, который выжил, родившись на 24 неделе беременности с весом 617 граммов и перенес несколько сложных операций. Впервые такому маленькому пациенту все необходимые манипуляции проводили на месте, без транспортировки в другие медицинские учреждения.- Вы помните тот день, когда стали мамой? - спрашиваем у молодой женщины Снежаны.Но вместо ответа она начинает плакать. Немного успокоившись, рассказывает, что времени выбирать имя для первенца не было, "папа решил, что будет Карим, так и назвали". Говорит, что чувствует "счастье и радость, ведь столько всего пройдено". Но день родов вспоминать она совсем не хочет.Карим родился 4 октября. Его состояние было настолько тяжелым, что его не могли вывезти из родильного зала в реанимацию. Стабилизировали на месте. Через четыре дня диагностировали некроз кишечника. Он перенес пять сложнейших операций - на кишечнике, на глазках. Только когда малышу было четыре месяца, мама впервые взяла его на ручки. Еще через два месяца он научился съедать положенную ему норму детского питания и теперь с весом в 2,5 кг его выписывают домой.Детей "серой зоны" оперируют на месте"Сегодня мы выписываем из Перинатального центра ребенка, который провел у нас почти полгода. Он родился на очень низком сроке – 24 недели. Во всем мире это считается так называемой "серой зоной": дети, которые родились в сроке 22-24 недели, имеют очень небольшие шансы выжить из-за того, что у них развиваются проблемы со стороны очень многих систем организма. В частности, у этого ребенка кроме дыхательных расстройств был перфоративный перитонит (некроз кишечника – ред.). Сегодня функции ЖКТ полностью восстановлены, - рассказывает главный внештатный неонатолог минздрава РК, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Перинатального центра Александр Сидоров. - Также мы впервые в центре трижды ввели ему препарат иммунизации для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции".Врач отмечает, что недоношенных детей с такими заболеваниями в "перинаталке" выхаживали и раньше, и "они выживали", но все же имели больший вес и были рождены в другой срок. Случай с Каримом – уникальный.По его словам, около 5% от общего числа родов приходится на преждевременные. Самыми сложными неонатолог называет детей, которые родились с маленьким сроком и весом меньше килограмма, таких детей в республике появляется около 70-80 в год. И большинство из них выживает. Но когда речь идет о сроках 22-24 недели, выживаемость меньше 50%. Да и то если у новорожденного нет тяжелых патологий. А с такими серьезными осложнениями, как у Карима, когда уже началась интоксикация, выжить помогают только молитва родителей и высокий профессионализм медиков.Первый пациент с критической массой"Кишечник здорового новорожденного ребенка размером всего два сантиметра, кишечник глубоко недоношенного ребенка в несколько раз меньше, а толщина его стенок - меньше миллиметра, - рассказывает детский хирург Василий Воропаев. - Некроз кишечника у Карима диагностировали на четвертые сутки, тогда же провели и первое хирургическое вмешательство. Еще через несколько дней была вторая операция. Такого маленького и такого сложного пациента мы с моей коллегой Юноной Мерзликиной оперировали впервые. Он на ладошке помещался".После второй операции состояние ребенка было тяжелое: врожденная пневмония, сердечная недостаточность "некроз кишечника пошел дальше". Хирурги провели третью операцию."Все операции проходили в условиях палаты интенсивной терапии в отделении реанимации: ввиду тяжести состояния даже в операционную его транспортировать было невозможно. Даже переложить со стола на стол – означало дестабилизировать. После третьей операции состояние пациента постепенно стало улучшаться. Карим, конечно, герой. Такое пройти. Четыре объемных вмешательства! Даже не все двух- и трехкилограммовые дети переносят такие операции. А он перенес. Часто дети с такими патологиями не могут самостоятельно дышать и питаться, а он смог", - продолжает доктор.В январе, после очередного хирургического вмешательства, малыш постепенно вышел на полный объем возрастного питания и сейчас дает положительную динамику массы тела.Кстати, своей операционной у детских хирургов пока нет, "но обещают", "помещение уже есть". А пока же рабочие место им приходится делить с акушерами-гинекологам.Выхаживают самых тяжелых"Сейчас в отделении патологии новорожденных находится 34 ребенка, еще 10 малышей в реанимации, трое – на хирургических койках, - рассказал РИА Новости Крым заведующий Перинатального центра Валентин Полищук, уточнив, что максимальная загрузка профильного отделения – 38 малышей.В декабре прошлого года Перинатальный центр отметил свое десятилетие. За этот период здесь родилось более 41 тысячи новорожденных, из них 695 недоношенных детей.За эти годы специалисты медучреждения внедрили новые технологии в гинекологии, акушерстве и неонатологии.Но все же основные функции Перинатального центра – ранняя диагностика заболеваний, сохранение беременности и рождение здоровых детей. За весь период работы здесь провели более трех тысяч высокотехнологичных операций.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвал основную причину абортов в КрымуГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В перинатальном центре выходили малыша весом в 617 граммов В перинатальном центре выходили малыша весом в 617 граммов 2023-04-12T11:44 true PT1M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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