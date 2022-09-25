https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html

Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

В Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год. Об увеличении возраста первородящих женщин, детской беременности и ЭКО в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T03:31

2022-09-25T03:31

2022-09-25T03:31

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год. Об увеличении возраста первородящих женщин, детской беременности и ЭКО в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист минздрава РК по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук, доцент КФУ им. Вернадского Игорь Лифшиц. "В мире в целом и в России идет депопуляция населения. По Крыму 20 тысяч родов в год, это низкий показатель. Увеличился и средний возраст первородящих, сегодня это 25-30 лет. Женщины сейчас заняты самообразованием, ожидают социального лифта даже после замужества и только потом решаются на первого ребенка. Хотя по медицинским показателям именно первенца лучше рожать все-таки до 25 лет", – пояснил врач. Он пояснил, что поздний репродуктивный возраст зачастую связан с бесплодием, с годами выходит на первый план уже и мужское бесплодие. Кроме того, негативно сказывается на последующих попытках зачать раннее прерывание беременности, поэтому в идеале - планировать зачатие. Лившиц отметил, что средства контрацепции не компенсирует ОМС, а это значительно сократило бы незапланированные беременности. Вместе с тем консультацию гинеколога можно получить совершенно бесплатно, напомнил он. "У россиянок значительно снизился возраст сексуального дебюта. Исследования демографов говорят, что это 14-15 лет для девушек. Грамотность в этом возрасте невысока, в школе об этом не говорят, дома стыдно и так далее. Отсюда начинаются проблемы. В Крыму случаи детской беременности единичные, начиная с 17 лет уже встречаются чаще. Если наступила несвоевременная беременность, то нужно поговорить с гинекологом, психологом и очень часто девушки оставляют ребенка", – рассказал врач. Что касается невозможности забеременеть естественным путем, то в Крыму ОМС покрывает лечение многих патологий и также ЭКО по квоте. По статистике примерно 30% зачатий при ЭКО получается с первой попытки, остальные случаи могут быть растянуты во времени. При этом дети, которые рождаются после репродуктивных мероприятий, не менее здоровы, чем зачатые естественным путем, подчеркнул Лившиц. Он также добавил, что раньше в результате ЭКО часто рождались двойни, но сейчас эту цифру снизили втрое. А подсадка третьего эмбриона запрещена законодательно, так что рождение тройни исключено, подвел итог врач.

https://crimea.ria.ru/20220718/pochemu-rozhdaemost-ezhegodno-padaet--krymskiy-vrach-1123867947.html

https://crimea.ria.ru/20220731/glavvrach-roddoma-v-krymu-dal-sovety-buduschim-mamam-1124009011.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, крым, мнения, здоровье