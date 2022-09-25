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Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html
Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму
Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму
В Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год. Об увеличении возраста первородящих женщин, детской беременности и ЭКО в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T03:31
2022-09-25T03:31
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
мнения
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год. Об увеличении возраста первородящих женщин, детской беременности и ЭКО в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист минздрава РК по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук, доцент КФУ им. Вернадского Игорь Лифшиц. "В мире в целом и в России идет депопуляция населения. По Крыму 20 тысяч родов в год, это низкий показатель. Увеличился и средний возраст первородящих, сегодня это 25-30 лет. Женщины сейчас заняты самообразованием, ожидают социального лифта даже после замужества и только потом решаются на первого ребенка. Хотя по медицинским показателям именно первенца лучше рожать все-таки до 25 лет", – пояснил врач. Он пояснил, что поздний репродуктивный возраст зачастую связан с бесплодием, с годами выходит на первый план уже и мужское бесплодие. Кроме того, негативно сказывается на последующих попытках зачать раннее прерывание беременности, поэтому в идеале - планировать зачатие. Лившиц отметил, что средства контрацепции не компенсирует ОМС, а это значительно сократило бы незапланированные беременности. Вместе с тем консультацию гинеколога можно получить совершенно бесплатно, напомнил он. "У россиянок значительно снизился возраст сексуального дебюта. Исследования демографов говорят, что это 14-15 лет для девушек. Грамотность в этом возрасте невысока, в школе об этом не говорят, дома стыдно и так далее. Отсюда начинаются проблемы. В Крыму случаи детской беременности единичные, начиная с 17 лет уже встречаются чаще. Если наступила несвоевременная беременность, то нужно поговорить с гинекологом, психологом и очень часто девушки оставляют ребенка", – рассказал врач. Что касается невозможности забеременеть естественным путем, то в Крыму ОМС покрывает лечение многих патологий и также ЭКО по квоте. По статистике примерно 30% зачатий при ЭКО получается с первой попытки, остальные случаи могут быть растянуты во времени. При этом дети, которые рождаются после репродуктивных мероприятий, не менее здоровы, чем зачатые естественным путем, подчеркнул Лившиц. Он также добавил, что раньше в результате ЭКО часто рождались двойни, но сейчас эту цифру снизили втрое. А подсадка третьего эмбриона запрещена законодательно, так что рождение тройни исключено, подвел итог врач.
https://crimea.ria.ru/20220718/pochemu-rozhdaemost-ezhegodno-padaet--krymskiy-vrach-1123867947.html
https://crimea.ria.ru/20220731/glavvrach-roddoma-v-krymu-dal-sovety-buduschim-mamam-1124009011.html
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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, мнения, здоровье
Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

Крымский врач рассказал о ситуации с рождаемостью на полуострове

03:31 25.09.2022
 
© Фото: pixabay.comБеременная женщина
Беременная женщина
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год. Об увеличении возраста первородящих женщин, детской беременности и ЭКО в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист минздрава РК по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук, доцент КФУ им. Вернадского Игорь Лифшиц.
"В мире в целом и в России идет депопуляция населения. По Крыму 20 тысяч родов в год, это низкий показатель. Увеличился и средний возраст первородящих, сегодня это 25-30 лет. Женщины сейчас заняты самообразованием, ожидают социального лифта даже после замужества и только потом решаются на первого ребенка. Хотя по медицинским показателям именно первенца лучше рожать все-таки до 25 лет", – пояснил врач.
Он пояснил, что поздний репродуктивный возраст зачастую связан с бесплодием, с годами выходит на первый план уже и мужское бесплодие. Кроме того, негативно сказывается на последующих попытках зачать раннее прерывание беременности, поэтому в идеале - планировать зачатие. Лившиц отметил, что средства контрацепции не компенсирует ОМС, а это значительно сократило бы незапланированные беременности. Вместе с тем консультацию гинеколога можно получить совершенно бесплатно, напомнил он.
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18 июля, 03:30Радио "Спутник в Крыму"
Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач
"У россиянок значительно снизился возраст сексуального дебюта. Исследования демографов говорят, что это 14-15 лет для девушек. Грамотность в этом возрасте невысока, в школе об этом не говорят, дома стыдно и так далее. Отсюда начинаются проблемы. В Крыму случаи детской беременности единичные, начиная с 17 лет уже встречаются чаще. Если наступила несвоевременная беременность, то нужно поговорить с гинекологом, психологом и очень часто девушки оставляют ребенка", – рассказал врач.
Что касается невозможности забеременеть естественным путем, то в Крыму ОМС покрывает лечение многих патологий и также ЭКО по квоте.
"Одна попытка ЭКО стоит государству от 120 тысяч рублей, на Крым ежегодно выделяется 900 квот. Это значительная цифра в рамках нацпроекта "Демография". Иногда это молодые люди и девушки 20-25 лет. По стандартам зачатие естественным путем происходит в течении года. Если женщина старше 36 лет, то этот срок снижается до полугода даже при хорошей генетике. При этом нет ограничений ЭКО по полу, религиозным убеждениям или взрасту. Есть ограничения по медицинским показателям, например, при истощении гормональной системы", – уточнил эксперт.
По статистике примерно 30% зачатий при ЭКО получается с первой попытки, остальные случаи могут быть растянуты во времени. При этом дети, которые рождаются после репродуктивных мероприятий, не менее здоровы, чем зачатые естественным путем, подчеркнул Лившиц. Он также добавил, что раньше в результате ЭКО часто рождались двойни, но сейчас эту цифру снизили втрое. А подсадка третьего эмбриона запрещена законодательно, так что рождение тройни исключено, подвел итог врач.
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31 июля, 03:30Радио "Спутник в Крыму"
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Радио "Спутник в Крыму"Здравоохранение в Крыму и СевастополеКрымМненияЗдоровье
 
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Заголовок открываемого материала
03:31Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму
00:01Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
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