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Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2025
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Курахово боевики ВСУ сдались в пленБелоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением КураховоГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
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курск, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, новости сво
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков

Освобождение Курской области - ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков

16:05 18.01.2025 (обновлено: 16:07 18.01.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин.
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