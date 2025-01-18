https://crimea.ria.ru/20250118/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-za-sutki-bolee-210-boevikov-1143463074.html
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T16:05
2025-01-18T16:05
2025-01-18T16:07
курск
курская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Курахово боевики ВСУ сдались в пленБелоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением КураховоГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
https://crimea.ria.ru/20250118/novosti-svo-kiev-poteryal-1530-boevikov-za-sutki-1143456279.html
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РИА Новости Крым
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курск, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, новости сво
Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
Освобождение Курской области - ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
16:05 18.01.2025 (обновлено: 16:07 18.01.2025)