https://crimea.ria.ru/20250118/pushilin-priekhal-v-kurakhovo-1143462578.html
Пушилин приехал в Курахово
Пушилин приехал в Курахово - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Пушилин приехал в Курахово
Обстановка в освобожденном российскими силами Курахово, по предварительной оценке, на порядок лучше, чем в Угледаре. Об этом во время поездки в город заявил... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T15:57
2025-01-18T15:57
2025-01-18T15:58
донецкая народная республика (днр)
ск россии по днр
события в донбассе
денис пушилин
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Обстановка в освобожденном российскими силами Курахово, по предварительной оценке, на порядок лучше, чем в Угледаре. Об этом во время поездки в город заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.6 января Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими войсками города Курахово – наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса.За десять лет киевский режим превратил город Курахово в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, расположенное с севера водохранилище существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовиков.Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения Донецка, подчеркнули в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Курахово боевики ВСУ сдались в пленБелоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением КураховоГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
https://crimea.ria.ru/20250118/rossiyskie-voyska-osvobodili-petrovpavlovku-i-vremevku-v-dnr-1143456128.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), ск россии по днр, события в донбассе, денис пушилин, новости, вооруженные силы россии, новые регионы россии
Пушилин приехал в Курахово
Пушилин оценил обстановку в Курахово
15:57 18.01.2025 (обновлено: 15:58 18.01.2025)