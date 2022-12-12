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Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму
Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму
Более 40 тысяч детей появились на свет в Перинатальном центре республиканской больницы имени Семашко, куда попадают пациентки с патологиями беременности со... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T15:19
2022-12-12T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Более 40 тысяч детей появились на свет в Перинатальном центре республиканской больницы имени Семашко, куда попадают пациентки с патологиями беременности со всего Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский в ходе торжественного мероприятия по случаю 10-летнего юбилея центра.По словам заведующего Перинатальным центром Валентина Полищука, за эти годы специалисты медучреждения внедрили новые технологии в гинекологии, акушерстве и неонатологии, что позволяет выхаживать сильно недоношенных детей."Мы делаем операции лапароскопическим доступом, то есть малоинвазивным, также удаление больших миом матки и такие операции, которые не делают нигде в Крыму. Также мы делаем ряд акушерских операций с сохранением органов. Кроме того, у нас был случай, когда женщина после кесарева сечения самостоятельно родила ребенка 4935 граммов", - рассказал Полищук.Основные функции Перинатального центра – ранняя диагностика заболеваний, сохранение беременности и рождение, несмотря на патологии, здоровых детей. За весь период работы здесь провели более трех тысяч высокотехнологичных операций, добавила главный врач РКБ им Семашко Валентина Фурсова. А скоро работы станет еще больше, добавили в минздраве, поскольку сейчас обсуждается вопрос строительства нового центра, где квалифицированную помощь наряду с крымчанками смогут получать пациентки из новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в КрымуГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологМедучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ
https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html
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Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму

В Перинатальном центре Крыма за 10 лет родилось более 40 тысяч детей

15:19 12.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Более 40 тысяч детей появились на свет в Перинатальном центре республиканской больницы имени Семашко, куда попадают пациентки с патологиями беременности со всего Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский в ходе торжественного мероприятия по случаю 10-летнего юбилея центра.

"Это медицинское учреждение третьего уровня, где пациенткам при родах оказывается высококвалифицированная помощь. За 10 лет его работы здесь родилось более 41 тысячи новорожденных, из них 695 недоношенных детей. Минимальная масса ребенка, который был выхожен и сегодня он уже почти взрослый – это 400 граммов", - рассказал Скорупский.

По словам заведующего Перинатальным центром Валентина Полищука, за эти годы специалисты медучреждения внедрили новые технологии в гинекологии, акушерстве и неонатологии, что позволяет выхаживать сильно недоношенных детей.
"Мы делаем операции лапароскопическим доступом, то есть малоинвазивным, также удаление больших миом матки и такие операции, которые не делают нигде в Крыму. Также мы делаем ряд акушерских операций с сохранением органов. Кроме того, у нас был случай, когда женщина после кесарева сечения самостоятельно родила ребенка 4935 граммов", - рассказал Полищук.
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:35
Как в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов
Основные функции Перинатального центра – ранняя диагностика заболеваний, сохранение беременности и рождение, несмотря на патологии, здоровых детей. За весь период работы здесь провели более трех тысяч высокотехнологичных операций, добавила главный врач РКБ им Семашко Валентина Фурсова. А скоро работы станет еще больше, добавили в минздраве, поскольку сейчас обсуждается вопрос строительства нового центра, где квалифицированную помощь наряду с крымчанками смогут получать пациентки из новых регионов России.
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