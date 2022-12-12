https://crimea.ria.ru/20221212/vykhodili-malysha-vesom-400-gramm-yubiley-perinatalnogo-tsentra-v-krymu--1125821884.html

Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму

Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Выходили малыша весом 400 грамм: юбилей Перинатального центра в Крыму

Более 40 тысяч детей появились на свет в Перинатальном центре республиканской больницы имени Семашко, куда попадают пациентки с патологиями беременности со... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T15:19

2022-12-12T15:19

2022-12-12T15:19

минздрав крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

новости крыма

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_054031a8d794803a6e3164d5c33dcfe7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Более 40 тысяч детей появились на свет в Перинатальном центре республиканской больницы имени Семашко, куда попадают пациентки с патологиями беременности со всего Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский в ходе торжественного мероприятия по случаю 10-летнего юбилея центра.По словам заведующего Перинатальным центром Валентина Полищука, за эти годы специалисты медучреждения внедрили новые технологии в гинекологии, акушерстве и неонатологии, что позволяет выхаживать сильно недоношенных детей."Мы делаем операции лапароскопическим доступом, то есть малоинвазивным, также удаление больших миом матки и такие операции, которые не делают нигде в Крыму. Также мы делаем ряд акушерских операций с сохранением органов. Кроме того, у нас был случай, когда женщина после кесарева сечения самостоятельно родила ребенка 4935 граммов", - рассказал Полищук.Основные функции Перинатального центра – ранняя диагностика заболеваний, сохранение беременности и рождение, несмотря на патологии, здоровых детей. За весь период работы здесь провели более трех тысяч высокотехнологичных операций, добавила главный врач РКБ им Семашко Валентина Фурсова. А скоро работы станет еще больше, добавили в минздраве, поскольку сейчас обсуждается вопрос строительства нового центра, где квалифицированную помощь наряду с крымчанками смогут получать пациентки из новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в КрымуГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологМедучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ

https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, крым, общество