https://crimea.ria.ru/20221206/meduchrezhdeniya-kryma-prinyali-bolee-7-tysyach-zhiteley-novykh-regionov-rf-1125699292.html

Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ

Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ

Более семи тысяч жителей новых российских регионов обратились за помощью в медучреждения Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T09:56

2022-12-06T09:56

2022-12-06T09:56

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Более семи тысяч жителей новых российских регионов обратились за помощью в медучреждения Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ >>По его словам, жители Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса могут обратиться в крымские больницы даже до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание врачебной помощи.Скорупский также отметил, что крымские медики участвуют в проведении профилактических медицинских осмотров детей Херсонской области. При необходимости, оказывается помощь в госпитализации юных пациентов в больницы Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

крым

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новые регионы россии