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Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ
Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ
Более семи тысяч жителей новых российских регионов обратились за помощью в медучреждения Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T09:56
2022-12-06T09:56
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Более семи тысяч жителей новых российских регионов обратились за помощью в медучреждения Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ &gt;&gt;По его словам, жители Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса могут обратиться в крымские больницы даже до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание врачебной помощи.Скорупский также отметил, что крымские медики участвуют в проведении профилактических медицинских осмотров детей Херсонской области. При необходимости, оказывается помощь в госпитализации юных пациентов в больницы Крыма.
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новые регионы россии
Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ

В медучреждения Крыма обратились более семи тысяч жителей новых регионов РФ - Скорупский

09:56 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2, детская больница, реанимация
Роддом №2, детская больница, реанимация - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Более семи тысяч жителей новых российских регионов обратились за помощью в медучреждения Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ >>
По его словам, жители Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса могут обратиться в крымские больницы даже до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание врачебной помощи.
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"На сегодняшний день в медицинские организации Крыма за медпомощью обратились более семи тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛДНР. Из них свыше двух тысяч – это несовершеннолетние пациенты", - сообщил он на своей странице в "Вконтакте".
Скорупский также отметил, что крымские медики участвуют в проведении профилактических медицинских осмотров детей Херсонской области. При необходимости, оказывается помощь в госпитализации юных пациентов в больницы Крыма.
 
КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовые регионы России
 
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