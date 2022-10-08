https://crimea.ria.ru/20221008/pochemu-nekotorye-deti-bezhentsy-iz-novykh-regionov-ostayutsya-bez-pomoschi-rf-1124751230.html
Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ
Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ
Россия на законодательном уровне гарантировала помощь беженцам с детьми из ЛНР, ДНР и Украины. Однако если из зоны СВО детей не смогли вывезти близкие – такие... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:41
2022-10-08T09:41
2022-10-08T09:41
новые регионы россии
закон и право
общество
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым, Анна Петрова. Россия на законодательном уровне гарантировала помощь беженцам с детьми из ЛНР, ДНР и Украины. Однако если из зоны СВО детей не смогли вывезти близкие – такие же беженцы, а на помощь пришли родственники с российским гражданством, при этом дети – граждане Украины, никакой поддержки им не положено и оформить ее невозможно.О пробеле в законодательстве РИА Новости Крым рассказала уроженка Красного Лимана (ДНР), которая привезла ребенка своих родственников в Севастополь. Детский омбудсмен Марина Песчанская подтвердила, что проблема существует, назвав подобные случаи "нестандартными", "форс-мажорными" и требующим вмешательства федеральных властей.1 октября Минобороны России сообщило об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения ВСУ. Оксана – уроженка Красного Лимана, много ее близких – там. Еще летом женщине удалось вывезти из-под обстрелов восьмилетнего внучатого племянника. Сейчас он с ней в Севастополе, а его родители – в городе, перешедшем под контроль ВСУ, у обоих украинские паспорта и никакого шанса выехать."Органы ФМС туда не заходили, никакие структуры там не работают, поменять документы нет возможности. Родители не смогут сейчас приехать сюда, я вообще не знаю, выживут ли они: город трясет", – рассказала она.Женщина оформила над ребенком временное опекунство на полгода. Она – гражданка России. Мальчик – Украины. Такое сочетание делает невозможным получение какой-либо социальной помощи от государства, говорит она.В департаменте соцзащиты Севастополя подтвердили, что на ежемесячные выплаты в этом случае рассчитывать нельзя: "Что касается социальных выплат по Указу президента № 586, действительно, все так", – сообщили в ведомстве. И уточнили, что право у такого опекуна есть только на единоразовую материальную помощь на ребенка в размере 10 тыс. рублей.Об отсутствии какой-либо возможности решить проблему на уровне региона говорит и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, знакомая с ситуацией. Она назвала ее нестандартной, обстоятельства – форс-мажорными, а вопрос – системным и требующим вмешательства федеральных властей.Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев >>"Это нестандартная ситуация. Разбираться здесь очень сложно. Получается, что на выплаты у нее сейчас нет никаких вообще шансов. <...> Федеральное решение нужно относительно таких ситуаций, когда дети такие здесь находятся, а опекуны имеют российское гражданство. Думаю, искать ответ на этот вопрос нужно на уровне урегулирования вообще законодательства", – прокомментировала Песчанская.По ее словам, проблема находится на контроле уполномоченного в Севастополе и уже адресован в федеральный аппарат. "В Аппарате УПР при президенте вопрос взяли в работу. Будем пошагово его разбирать и дальше продвигать", – заверила детский омбудсмен.На площадках Всероссийского съезда УПР в России, который начал работу 4 октября, проблему еще не рассматривали.
https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html
https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, закон и право, общество, специальная военная операция рф на украине
Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ
Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов РФ лишены помощи государства
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым, Анна Петрова. Россия на законодательном уровне гарантировала помощь беженцам с детьми из ЛНР, ДНР и Украины. Однако если из зоны СВО детей не смогли вывезти близкие – такие же беженцы, а на помощь пришли родственники с российским гражданством, при этом дети – граждане Украины, никакой поддержки им не положено и оформить ее невозможно.
О пробеле в законодательстве РИА Новости Крым
рассказала уроженка Красного Лимана (ДНР), которая привезла ребенка своих родственников в Севастополь. Детский омбудсмен Марина Песчанская подтвердила, что проблема существует, назвав подобные случаи "нестандартными", "форс-мажорными" и требующим вмешательства федеральных властей.
1 октября Минобороны России сообщило об отводе союзных войск из Красного Лимана
из-за угрозы окружения ВСУ.
Оксана – уроженка Красного Лимана, много ее близких – там. Еще летом женщине удалось вывезти из-под обстрелов восьмилетнего внучатого племянника. Сейчас он с ней в Севастополе, а его родители – в городе, перешедшем под контроль ВСУ, у обоих украинские паспорта и никакого шанса выехать.
"Органы ФМС туда не заходили, никакие структуры там не работают, поменять документы нет возможности. Родители не смогут сейчас приехать сюда, я вообще не знаю, выживут ли они: город трясет", – рассказала она.
Женщина оформила над ребенком временное опекунство на полгода. Она – гражданка России. Мальчик – Украины. Такое сочетание делает невозможным получение какой-либо социальной помощи от государства, говорит она.
"У меня ребенок бесправный. Нет медицины – нам не дают ОМС, так как он – иностранный гражданин, бесплатна только экстренная помощь. В школе продленка с питанием – платная. Выплаты президентские к школе – мы на них тоже права не имеем. Пособие – тоже нет, и социальная служба ничего не может сделать. И таких, как я, много, не только в Севастополе. Есть люди с детьми из Артемовска, Славянска, Светогорска", – поделилась она.
В департаменте соцзащиты Севастополя подтвердили, что на ежемесячные выплаты в этом случае рассчитывать нельзя: "Что касается социальных выплат по Указу президента № 586, действительно, все так", – сообщили в ведомстве. И уточнили, что право у такого опекуна есть только на единоразовую материальную помощь на ребенка в размере 10 тыс. рублей.
Об отсутствии какой-либо возможности решить проблему на уровне региона говорит и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, знакомая с ситуацией. Она назвала ее нестандартной, обстоятельства – форс-мажорными, а вопрос – системным и требующим вмешательства федеральных властей.
"Это нестандартная ситуация. Разбираться здесь очень сложно. Получается, что на выплаты у нее сейчас нет никаких вообще шансов. <...> Федеральное решение нужно относительно таких ситуаций, когда дети такие здесь находятся, а опекуны имеют российское гражданство. Думаю, искать ответ на этот вопрос нужно на уровне урегулирования вообще законодательства", – прокомментировала Песчанская.
По ее словам, проблема находится на контроле уполномоченного в Севастополе и уже адресован в федеральный аппарат. "В Аппарате УПР при президенте вопрос взяли в работу. Будем пошагово его разбирать и дальше продвигать", – заверила детский омбудсмен.
На площадках Всероссийского съезда УПР в России, который начал работу 4 октября, проблему еще не рассматривали.