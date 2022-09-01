https://crimea.ria.ru/20220901/glava-ukrainskoy-obschiny-kryma-ozvuchila-glavnuyu-problemu-bezhentsev-1124367674.html

Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев

Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев

Главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев является трудоустройство. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T19:22

2022-09-01T19:22

2022-09-01T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев является трудоустройство. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.По ее словам, большинство беженцев транзитом проезжают в Краснодар, Ростов-на-Дону и оттуда в северные регионы России."У меня есть знакомые, которые переехали из Донецка в Севастополь к родственникам. Потом поняли, что с работой тяжело, с жильем тем более, раз нет работы. И они понимают, что родственники это хорошо, но надо двигаться дальше. На данный момент они переехали в Тюменскую область. Глава семьи уже устроился на работу на завод. Соответственно, там дают общежитие очень многим", — поделилась глава украинской общины.Куда беженцам обращаться за медицинской помощью в Крыму >>Она также отметила, что сейчас во всех регионах России отношение к беженцам очень лояльное. При планировании переезда люди смотрят на возможности и изучают места, где хотели бы жить, подчеркнула Гридчина.

https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html

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крым, мнения, общество, украина