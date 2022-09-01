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Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев
Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев
Главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев является трудоустройство. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T19:22
2022-09-01T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев является трудоустройство. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.По ее словам, большинство беженцев транзитом проезжают в Краснодар, Ростов-на-Дону и оттуда в северные регионы России."У меня есть знакомые, которые переехали из Донецка в Севастополь к родственникам. Потом поняли, что с работой тяжело, с жильем тем более, раз нет работы. И они понимают, что родственники это хорошо, но надо двигаться дальше. На данный момент они переехали в Тюменскую область. Глава семьи уже устроился на работу на завод. Соответственно, там дают общежитие очень многим", — поделилась глава украинской общины.Куда беженцам обращаться за медицинской помощью в Крыму &gt;&gt;Она также отметила, что сейчас во всех регионах России отношение к беженцам очень лояльное. При планировании переезда люди смотрят на возможности и изучают места, где хотели бы жить, подчеркнула Гридчина.
https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html
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крым, мнения, общество, украина
Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев

Глава украинской общины Крыма рассказала о главной проблеме беженцев

19:22 01.09.2022
 
© РИА Новости Крым. Анна ПетроваЦентр занятости в Севастополе
Центр занятости в Севастополе
© РИА Новости Крым. Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев является трудоустройство. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Трудоустройство. У нас в основном одна проблема. По получению разрешения на временное пребывание, вида на жительство и прочего структуры работают очень хорошо. Вопрос в трудоустройстве. Очень много людей, которым необходимо трудоустроится и где-то жить. Я акцентирую внимание, что это те люди, которые решили остаться в Крыму. Таких людей, по моим наблюдениям, не так уж и много", — рассказала Гридчина в эфире радио "Спутник в Крыму".
По ее словам, большинство беженцев транзитом проезжают в Краснодар, Ростов-на-Дону и оттуда в северные регионы России.
"У меня есть знакомые, которые переехали из Донецка в Севастополь к родственникам. Потом поняли, что с работой тяжело, с жильем тем более, раз нет работы. И они понимают, что родственники это хорошо, но надо двигаться дальше. На данный момент они переехали в Тюменскую область. Глава семьи уже устроился на работу на завод. Соответственно, там дают общежитие очень многим", — поделилась глава украинской общины.
Куда беженцам обращаться за медицинской помощью в Крыму >>
Она также отметила, что сейчас во всех регионах России отношение к беженцам очень лояльное. При планировании переезда люди смотрят на возможности и изучают места, где хотели бы жить, подчеркнула Гридчина.
"У нас есть специальные разработанные памятки, чтобы людям было удобно искать и понимать, где им будет более комфортно. Мы стараемся, в силу наших скромных возможностей, сделать пребывание людей максимально удобным", — сказала она, отметив что за получением информации можно обращаться в украинскую общину и лично к ней в социальных сетях.
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