https://crimea.ria.ru/20250430/khotel-sbezhat-sevastopolets-arestovan-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1146095744.html

Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России

Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России

В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T08:32

2025-04-30T08:32

2025-04-30T08:35

севастополь

полиция севастополя

происшествия

наказание за дискредитацию вс россии

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по региону, при задержании мужчина оказал сопротивление.По данным правоохранителей, комментарии одного из севастопольских пользователей в проукраинских Telegram-каналах были обнаружены в ходе мониторинга интернет-пространства оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД."Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции", - сказано в сообщении.Оперативники Центра установили личность комментатора и вместе с сотрудниками спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" нанесли ему визит.В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России усилили наказание за дискредитацию армииДва года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный жительПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, происшествия, наказание за дискредитацию вс россии , общество, новости севастополя