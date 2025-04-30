https://crimea.ria.ru/20250430/khotel-sbezhat-sevastopolets-arestovan-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1146095744.html
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T08:32
2025-04-30T08:32
2025-04-30T08:35
севастополь
полиция севастополя
происшествия
наказание за дискредитацию вс россии
общество
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146095543_0:22:1346:779_1920x0_80_0_0_143ddc35ea9a127fc627e283480fbe33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по региону, при задержании мужчина оказал сопротивление.По данным правоохранителей, комментарии одного из севастопольских пользователей в проукраинских Telegram-каналах были обнаружены в ходе мониторинга интернет-пространства оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД."Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции", - сказано в сообщении.Оперативники Центра установили личность комментатора и вместе с сотрудниками спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" нанесли ему визит.В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России усилили наказание за дискредитацию армииДва года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный жительПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146095543_139:0:1207:801_1920x0_80_0_0_8788805462c0ba1d3654356571483f93.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, полиция севастополя, происшествия, наказание за дискредитацию вс россии , общество, новости севастополя
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
Житель Севастополя арестован за дискредитацию российской армии
08:32 30.04.2025 (обновлено: 08:35 30.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по региону, при задержании мужчина оказал сопротивление.
По данным правоохранителей, комментарии одного из севастопольских пользователей в проукраинских Telegram-каналах были обнаружены в ходе мониторинга интернет-пространства оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД.
"Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции", - сказано в сообщении.
Оперативники Центра установили личность комментатора и вместе с сотрудниками спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" нанесли ему визит.
"Во время обследования его жилища мужчина неоднократно оказывал сопротивление, не выполнял их законные требования, а также пытался покинуть место проведения оперативно-розыскных мероприятий", - уточняют правоохранители.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: