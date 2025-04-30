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Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T08:32
2025-04-30T08:35
севастополь
полиция севастополя
происшествия
наказание за дискредитацию вс россии
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по региону, при задержании мужчина оказал сопротивление.По данным правоохранителей, комментарии одного из севастопольских пользователей в проукраинских Telegram-каналах были обнаружены в ходе мониторинга интернет-пространства оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД."Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции", - сказано в сообщении.Оперативники Центра установили личность комментатора и вместе с сотрудниками спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" нанесли ему визит.В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России усилили наказание за дискредитацию армииДва года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный жительПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, наказание за дискредитацию вс россии , общество, новости севастополя
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России

Житель Севастополя арестован за дискредитацию российской армии

08:32 30.04.2025 (обновлено: 08:35 30.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель оштрафован и отправлен под арест за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по региону, при задержании мужчина оказал сопротивление.
По данным правоохранителей, комментарии одного из севастопольских пользователей в проукраинских Telegram-каналах были обнаружены в ходе мониторинга интернет-пространства оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД.
"Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции", - сказано в сообщении.
© Полиция СевастополяЖитель Севастополя арестован за дискредитацию российской армии
Житель Севастополя арестован за дискредитацию российской армии
© Полиция Севастополя
Житель Севастополя арестован за дискредитацию российской армии
Оперативники Центра установили личность комментатора и вместе с сотрудниками спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" нанесли ему визит.
"Во время обследования его жилища мужчина неоднократно оказывал сопротивление, не выполнял их законные требования, а также пытался покинуть место проведения оперативно-розыскных мероприятий", - уточняют правоохранители.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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