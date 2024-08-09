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Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель
Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель
В Севастополе задержан местный житель за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД России по городу. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T10:06
2024-08-09T10:06
2024-08-09T10:06
новости крыма
наказание за дискредитацию вс россии
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД России по городу.По информации полиции, 51-летний севастополец уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики в 2022 году. Новое правонарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю в ходе мониторинга сети Интернет. Севастополец задержан. В отношении него составлен админпротокол."Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточняют в полиции Севастополя.Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.В начале августа безработный житель Советского района Крыма был задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. В этом случае правоохранители возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговорЖителя Крыма наказали за дискредитацию армии России
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новости крыма, наказание за дискредитацию вс россии , умвд россии по севастополю, севастополь, правонарушения
Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель
Жителя Севастополя задержали за дискредитацию российской армии - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД России по городу.
"На протяжении более чем двух лет мужчина осуществлял публичную дискредитацию ВС РФ в связи с проведением спецоперации. Он разместил у себя в аккаунте две дискредитирующих публикации, а также оставил 14 комментариев аналогичного содержания под различными постами", - говорится в сообщении.
По информации полиции, 51-летний севастополец уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики в 2022 году. Новое правонарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю в ходе мониторинга сети Интернет.
Севастополец задержан. В отношении него составлен админпротокол.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточняют в полиции Севастополя.
Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.
В начале августа безработный житель Советского района Крыма был задержан по обвинению в дискредитации
Вооруженных сил и государственных органов России. В этом случае правоохранители возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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