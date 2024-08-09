https://crimea.ria.ru/20240809/dva-goda-diskreditiroval-vs-rossii-v-sevastopole-zaderzhan-mestnyy-zhitel-1139472934.html

Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель

Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Два года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель

В Севастополе задержан местный житель за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД России по городу. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T10:06

2024-08-09T10:06

2024-08-09T10:06

новости крыма

наказание за дискредитацию вс россии

умвд россии по севастополю

севастополь

правонарушения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД России по городу.По информации полиции, 51-летний севастополец уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики в 2022 году. Новое правонарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю в ходе мониторинга сети Интернет. Севастополец задержан. В отношении него составлен админпротокол."Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточняют в полиции Севастополя.Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.В начале августа безработный житель Советского района Крыма был задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. В этом случае правоохранители возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговорЖителя Крыма наказали за дискредитацию армии России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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