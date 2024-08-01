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Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T12:41
2024-08-01T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю."Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что мужчина в общественном месте выкрикивал лозунги, внесенные Минюстом России в перечень нацистских", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и ФСБ России. По информации следствия, ранее он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал. В отношении него возбуждено уголовное дело.По информации республиканского МВД, крымчанин признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения. Если его вина будет доказана в суде, то по статье 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии РоссииПьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
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Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России

Житель Крыма задержан за дискредитацию российской армии нацистскими лозунгами

12:41 01.08.2024 (обновлено: 12:50 01.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю.
"Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что мужчина в общественном месте выкрикивал лозунги, внесенные Минюстом России в перечень нацистских", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и ФСБ России. По информации следствия, ранее он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал. В отношении него возбуждено уголовное дело.
"Задержанному предъявлено обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ)", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации республиканского МВД, крымчанин признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения. Если его вина будет доказана в суде, то по статье 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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