https://crimea.ria.ru/20240801/krymchanin-zaderzhan-za-povtornuyu-diskreditatsiyu-boytsov-vs-rossii-1139284633.html
Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T12:41
2024-08-01T12:41
2024-08-01T12:50
крым
советский район
гсу ск россии по крыму и севастополю
наказание за дискредитацию вс россии
происшествия
общество
новости крыма
мвд по республике крым
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139283646_0:0:1060:597_1920x0_80_0_0_5e57ee52827a23a8e853fff756004c78.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю."Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что мужчина в общественном месте выкрикивал лозунги, внесенные Минюстом России в перечень нацистских", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и ФСБ России. По информации следствия, ранее он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал. В отношении него возбуждено уголовное дело.По информации республиканского МВД, крымчанин признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения. Если его вина будет доказана в суде, то по статье 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии РоссииПьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
крым
советский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139283646_141:0:1060:689_1920x0_80_0_0_4d9ed16588286334d6f2ca24cc7b3721.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, советский район, гсу ск россии по крыму и севастополю, наказание за дискредитацию вс россии , происшествия, общество, новости крыма, мвд по республике крым, уголовный кодекс, видео
Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
Житель Крыма задержан за дискредитацию российской армии нацистскими лозунгами
12:41 01.08.2024 (обновлено: 12:50 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю.
"Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что мужчина в общественном месте выкрикивал лозунги, внесенные Минюстом России в перечень нацистских", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и ФСБ России. По информации следствия, ранее он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал. В отношении него возбуждено уголовное дело.
"Задержанному предъявлено обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ)", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации республиканского МВД, крымчанин признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения. Если его вина будет доказана в суде, то по статье 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым: