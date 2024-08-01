https://crimea.ria.ru/20240801/krymchanin-zaderzhan-za-povtornuyu-diskreditatsiyu-boytsov-vs-rossii-1139284633.html

Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России

Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России

Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T12:41

2024-08-01T12:41

2024-08-01T12:50

крым

советский район

гсу ск россии по крыму и севастополю

наказание за дискредитацию вс россии

происшествия

общество

новости крыма

мвд по республике крым

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139283646_0:0:1060:597_1920x0_80_0_0_5e57ee52827a23a8e853fff756004c78.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Безработный житель Советского района Крыма задержан по обвинению в дискредитации Вооруженных сил и государственных органов России. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю."Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что мужчина в общественном месте выкрикивал лозунги, внесенные Минюстом России в перечень нацистских", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и ФСБ России. По информации следствия, ранее он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал. В отношении него возбуждено уголовное дело.По информации республиканского МВД, крымчанин признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения. Если его вина будет доказана в суде, то по статье 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии РоссииПьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор

крым

советский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, советский район, гсу ск россии по крыму и севастополю, наказание за дискредитацию вс россии , происшествия, общество, новости крыма, мвд по республике крым, уголовный кодекс, видео