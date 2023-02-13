https://crimea.ria.ru/20230213/prizyvala-k-nasiliyu-nad-russkimi-sotsrabotniku-iz-kerchi-vynesli-prigovor-1126953474.html

Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор

Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор

Керченский городской суд приговорил к условному сроку 31-летнего социального работника, который в интернете призывал к осуществлению экстремистской... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T17:02

2023-02-13T17:02

2023-02-13T17:02

керченский городской суд

сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил к условному сроку 31-летнего социального работника, который в интернете призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По данным суда, керчанка в прошлом году нашла чат в Telegram, где ознакомилась с информацией об СВО и оказалась под воздействием контента, склоняющего к негативному отношению к проведению спецоперации. На фоне этого женщина начала под фотографиями в интернете убитых российских военных писать комментарии с призывами к осуществлению насилия над гражданами определенной национальности - русскими.Таким образом фигурантка дела нарушила конституционные права, гарантирующие равенство прав и свобод человека независимо от национальности.Также керчанка лишена права заниматься педагогической деятельностью на два года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОДвое крымчан получили срок за экстремизмЖительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский городской суд, сво, происшествия