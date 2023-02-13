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Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
Керченский городской суд приговорил к условному сроку 31-летнего социального работника, который в интернете призывал к осуществлению экстремистской... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T17:02
2023-02-13T17:02
керченский городской суд
сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил к условному сроку 31-летнего социального работника, который в интернете призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По данным суда, керчанка в прошлом году нашла чат в Telegram, где ознакомилась с информацией об СВО и оказалась под воздействием контента, склоняющего к негативному отношению к проведению спецоперации. На фоне этого женщина начала под фотографиями в интернете убитых российских военных писать комментарии с призывами к осуществлению насилия над гражданами определенной национальности - русскими.Таким образом фигурантка дела нарушила конституционные права, гарантирующие равенство прав и свобод человека независимо от национальности.Также керчанка лишена права заниматься педагогической деятельностью на два года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОДвое крымчан получили срок за экстремизмЖительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченский городской суд, сво, происшествия
Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор

Суд в Керчи приговорил к условному сроку соцработника за публичные призывы к экстремизму

17:02 13.02.2023
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил к условному сроку 31-летнего социального работника, который в интернете призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, керчанка в прошлом году нашла чат в Telegram, где ознакомилась с информацией об СВО и оказалась под воздействием контента, склоняющего к негативному отношению к проведению спецоперации. На фоне этого женщина начала под фотографиями в интернете убитых российских военных писать комментарии с призывами к осуществлению насилия над гражданами определенной национальности - русскими.
Таким образом фигурантка дела нарушила конституционные права, гарантирующие равенство прав и свобод человека независимо от национальности.
"Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, а именно полное признание своей вины в совершении преступления, чистосердечное раскаяние, совершение преступления впервые и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - проинформировали в пресс-службе Керченского городского суда.
Также керчанка лишена права заниматься педагогической деятельностью на два года.
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