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Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T18:30
2022-10-25T18:30
севастополь
происшествия
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу.Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже оставляла в социальных сетях публикации, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ, связанную с проведением СВО на Украине. Личность автора очередных постов аналогичного содержания сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ установили быстро.В прошлый раз суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. "Несмотря на это, нарушительница не встала на путь исправления", – отмечают в полиции. Следующее решение за Ленинским районным судом, куда уже направлены все материалы дела.Ранее в октябре суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года за дискредитацию ВС РФ.
https://crimea.ria.ru/20221006/uchitel-shkoly-v-krymu-nakazan-za-diskreditatsiyu-vs-rossii--prigovor-suda-1124738975.html
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РИА Новости Крым
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353
60
севастополь, происшествия, общество
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Севастополя в очередной раз будут судить за дискредитацию российской армии

18:30 25.10.2022
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу.
Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже оставляла в социальных сетях публикации, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ, связанную с проведением СВО на Украине. Личность автора очередных постов аналогичного содержания сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ установили быстро.
"Им оказалась 26-летняя местная жительница", – уточнили в ведомстве.
В прошлый раз суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. "Несмотря на это, нарушительница не встала на путь исправления", – отмечают в полиции. Следующее решение за Ленинским районным судом, куда уже направлены все материалы дела.
Ранее в октябре суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года за дискредитацию ВС РФ.
зал суда - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 15:38
Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда
 
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