https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T18:30
2022-10-25T18:30
2022-10-25T18:30
севастополь
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу.Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже оставляла в социальных сетях публикации, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ, связанную с проведением СВО на Украине. Личность автора очередных постов аналогичного содержания сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ установили быстро.В прошлый раз суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. "Несмотря на это, нарушительница не встала на путь исправления", – отмечают в полиции. Следующее решение за Ленинским районным судом, куда уже направлены все материалы дела.Ранее в октябре суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года за дискредитацию ВС РФ.
https://crimea.ria.ru/20221006/uchitel-shkoly-v-krymu-nakazan-za-diskreditatsiyu-vs-rossii--prigovor-suda-1124738975.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, общество
Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
Жительницу Севастополя в очередной раз будут судить за дискредитацию российской армии
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу.
Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже оставляла в социальных сетях публикации, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ, связанную с проведением СВО на Украине. Личность автора очередных постов аналогичного содержания сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ установили быстро.
"Им оказалась 26-летняя местная жительница", – уточнили в ведомстве.
В прошлый раз суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. "Несмотря на это, нарушительница не встала на путь исправления", – отмечают в полиции. Следующее решение за Ленинским районным судом, куда уже направлены все материалы дела.