https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html

Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ

Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T18:30

2022-10-25T18:30

2022-10-25T18:30

севастополь

происшествия

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 26-летняя жительница во второй раз пойдет под суд за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в УМВД по городу.Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже оставляла в социальных сетях публикации, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ, связанную с проведением СВО на Украине. Личность автора очередных постов аналогичного содержания сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ установили быстро.В прошлый раз суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. "Несмотря на это, нарушительница не встала на путь исправления", – отмечают в полиции. Следующее решение за Ленинским районным судом, куда уже направлены все материалы дела.Ранее в октябре суд отправил жителя Алушты в колонию строгого режима на 2,5 года за дискредитацию ВС РФ.

https://crimea.ria.ru/20221006/uchitel-shkoly-v-krymu-nakazan-za-diskreditatsiyu-vs-rossii--prigovor-suda-1124738975.html

севастополь

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севастополь, происшествия, общество