https://crimea.ria.ru/20230112/putin-prizval-zaschischat-prava-uchastnikov-svo-1126353187.html

Путин призвал защищать права участников СВО

Путин призвал защищать права участников СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Путин призвал защищать права участников СВО

Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также безопасности жителей... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T09:26

2023-01-12T09:26

2023-01-12T09:26

владимир путин (политик)

сво

прокуратура республики крым

прокуратура города севастополя

генеральная прокуратура рф

россия

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также безопасности жителей новых регионов. Об этом он сказал в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.Также необходимо сделать все для защиты конституционных права и безопасности жителей новых российских регионов, подчеркнул глава государства."И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей", - сказал он.Основными же направлениями работы прокуроров остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, предпринимателей, природоохранная деятельность."Ваш безусловный приоритет – это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью", - заключил он.День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинПутин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииАксенов наградил бойцов из Крыма

россия

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, прокуратура республики крым, прокуратура города севастополя, генеральная прокуратура рф, россия, новые регионы россии, общество