https://crimea.ria.ru/20230112/putin-prizval-zaschischat-prava-uchastnikov-svo-1126353187.html
Путин призвал защищать права участников СВО
Путин призвал защищать права участников СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Путин призвал защищать права участников СВО
Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также безопасности жителей... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T09:26
2023-01-12T09:26
2023-01-12T09:26
владимир путин (политик)
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прокуратура республики крым
прокуратура города севастополя
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новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также безопасности жителей новых регионов. Об этом он сказал в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.Также необходимо сделать все для защиты конституционных права и безопасности жителей новых российских регионов, подчеркнул глава государства."И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей", - сказал он.Основными же направлениями работы прокуроров остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, предпринимателей, природоохранная деятельность."Ваш безусловный приоритет – это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью", - заключил он.День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинПутин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииАксенов наградил бойцов из Крыма
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владимир путин (политик), сво, прокуратура республики крым, прокуратура города севастополя, генеральная прокуратура рф, россия, новые регионы россии, общество
Путин призвал защищать права участников СВО
Путин призвал защищать права участников СВО и жителей новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также безопасности жителей новых регионов. Об этом он сказал в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.
"Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий", - сказал президент.
Также необходимо сделать все для защиты конституционных права и безопасности жителей новых российских регионов, подчеркнул глава государства.
"И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей", - сказал он.
Основными же направлениями работы прокуроров остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, предпринимателей, природоохранная деятельность.
"Ваш безусловный приоритет – это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью", - заключил он.
День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
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