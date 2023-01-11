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Аксенов наградил бойцов из Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Аксенов наградил бойцов из Крыма
Аксенов наградил бойцов из Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Аксенов наградил бойцов из Крыма
Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T15:00
2023-01-11T15:00
сергей аксенов
крым
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Сегодня посетил одно из крымских подразделений, где вручил заслуженные награды воинам, а также осмотрел боевое оснащение. В ближайшее время бойцы отправятся в зону СВО", - сообщил он.Он поблагодарил военнослужащих за службу, отметив их профессионализм и боевое слаживание."Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу. Будем молиться за наших воинов. И, конечно, поможем решить все проблемы в плане обеспечения, выплат и так далее, если они возникнут. Я не бюрократ, поэтому действовать будем оперативно, - подчеркнул он. - Знаем, что бои идут тяжелые и перед нашими войсками стоят сложные задачи. Но мы уверены, что победа будет за нами! Это без вариантов".Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова".Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новомуВ Симферополе улицы получили имена героев спецоперацииПутин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО
https://crimea.ria.ru/20221227/pravitelstvo-proverit-kuda-raskhodovali-vydelyaemye-na-nuzhdy-svo-dengi-1126156156.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
сергей аксенов, крым, частичная мобилизация, безопасность республики крым и севастополя, сво, общество, новости крыма
Аксенов наградил бойцов из Крыма

Аксенов наградил крымских военнослужащих и проверил боевое оснащение

15:00 11.01.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня посетил одно из крымских подразделений, где вручил заслуженные награды воинам, а также осмотрел боевое оснащение. В ближайшее время бойцы отправятся в зону СВО", - сообщил он.
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Он поблагодарил военнослужащих за службу, отметив их профессионализм и боевое слаживание.
"Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу. Будем молиться за наших воинов. И, конечно, поможем решить все проблемы в плане обеспечения, выплат и так далее, если они возникнут. Я не бюрократ, поэтому действовать будем оперативно, - подчеркнул он. - Знаем, что бои идут тяжелые и перед нашими войсками стоят сложные задачи. Но мы уверены, что победа будет за нами! Это без вариантов".
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов вручил награды крымским воинам
Сергей Аксенов вручил награды крымским воинам
1 из 3
Сергей Аксенов вручил награды крымским воинам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
2 из 3
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
3 из 3
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Сергей Аксенов вручил награды крымским воинам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Сергей Аксенов посетил одно из крымских подразделений подготовки бойцов к участию в СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова".
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Сергей АксеновКрымЧастичная мобилизацияБезопасность Республики Крым и СевастополяСВООбществоНовости Крыма
 
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