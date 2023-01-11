https://crimea.ria.ru/20230111/aksenov-nagradil-boytsov-iz-kryma-1126344249.html

Аксенов наградил бойцов из Крыма

Аксенов наградил бойцов из Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Аксенов наградил бойцов из Крыма

Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T15:00

2023-01-11T15:00

2023-01-11T15:00

сергей аксенов

крым

частичная мобилизация

безопасность республики крым и севастополя

сво

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Сегодня посетил одно из крымских подразделений, где вручил заслуженные награды воинам, а также осмотрел боевое оснащение. В ближайшее время бойцы отправятся в зону СВО", - сообщил он.Он поблагодарил военнослужащих за службу, отметив их профессионализм и боевое слаживание."Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу. Будем молиться за наших воинов. И, конечно, поможем решить все проблемы в плане обеспечения, выплат и так далее, если они возникнут. Я не бюрократ, поэтому действовать будем оперативно, - подчеркнул он. - Знаем, что бои идут тяжелые и перед нашими войсками стоят сложные задачи. Но мы уверены, что победа будет за нами! Это без вариантов".Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова".Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новомуВ Симферополе улицы получили имена героев спецоперацииПутин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО

https://crimea.ria.ru/20221227/pravitelstvo-proverit-kuda-raskhodovali-vydelyaemye-na-nuzhdy-svo-dengi-1126156156.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, частичная мобилизация, безопасность республики крым и севастополя, сво, общество, новости крыма