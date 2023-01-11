Аксенов наградил бойцов из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Сегодня посетил одно из крымских подразделений, где вручил заслуженные награды воинам, а также осмотрел боевое оснащение. В ближайшее время бойцы отправятся в зону СВО", - сообщил он.Он поблагодарил военнослужащих за службу, отметив их профессионализм и боевое слаживание."Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу. Будем молиться за наших воинов. И, конечно, поможем решить все проблемы в плане обеспечения, выплат и так далее, если они возникнут. Я не бюрократ, поэтому действовать будем оперативно, - подчеркнул он. - Знаем, что бои идут тяжелые и перед нашими войсками стоят сложные задачи. Но мы уверены, что победа будет за нами! Это без вариантов".Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова".Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новомуВ Симферополе улицы получили имена героев спецоперацииПутин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов осмотрел боевое оснащение крымских военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся воинам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня посетил одно из крымских подразделений, где вручил заслуженные награды воинам, а также осмотрел боевое оснащение. В ближайшее время бойцы отправятся в зону СВО", - сообщил он.
Он поблагодарил военнослужащих за службу, отметив их профессионализм и боевое слаживание.
"Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу. Будем молиться за наших воинов. И, конечно, поможем решить все проблемы в плане обеспечения, выплат и так далее, если они возникнут. Я не бюрократ, поэтому действовать будем оперативно, - подчеркнул он. - Знаем, что бои идут тяжелые и перед нашими войсками стоят сложные задачи. Но мы уверены, что победа будет за нами! Это без вариантов".
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