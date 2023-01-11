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Путин назвал шесть приоритетных направлений для России - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
Путин назвал шесть приоритетных направлений для России - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
Президент России Владимир Путин назвал основные приоритетные направления для дальнейшего развития страны. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T15:37
2023-01-11T16:43
новости
владимир путин (политик)
экономика
россия
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал основные приоритетные направления для дальнейшего развития страны.Необходимо продолжить работу и добиться заметных позитивных результатов в темпах строительства дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунальном хозяйстве. Российский лидер отметил, что прошлый год был очень успешным для строительной отрасли в целом и "самым лучшим для жилищного строительства".Также нужно укрепить финансовый суверенитет страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и другие важнейшие отрасли.Путин подчеркнул, что как и в 2020 году, очень рассчитывает на эффективную работу Центробанка и правительства России, но в первую очередь на минфин РФ."Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", – подчеркнул Путин.Особое внимание нужно уделить решению острых проблем в сфере демографии. В первую очередь это необходимо делать через повышение доступности современного здравоохранения. Работа по этим направлениям должна охватить все регионы, включая новые субъекты страны, подчеркнул российский лидер.Он напомнил, что правительство должно до конца первого квартала подготовить специальную программу развития регионов. До 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и других параметров качества жизни.
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новости, владимир путин (политик), экономика, россия, правительство россии
Путин назвал шесть приоритетных направлений для России

Владимир Путин назвал приоритетные направления для дальнейшего развития страны

15:37 11.01.2023 (обновлено: 16:43 11.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал основные приоритетные направления для дальнейшего развития страны.
"В первую очередь это расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров", – сказал во время первого в 2023 году совещания с членами правительства Путин.
Необходимо продолжить работу и добиться заметных позитивных результатов в темпах строительства дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунальном хозяйстве. Российский лидер отметил, что прошлый год был очень успешным для строительной отрасли в целом и "самым лучшим для жилищного строительства".
"Необходимо существенно увеличить технологическую возможность экономики. Стимулировать открытие производств и создание рабочих мест", – продолжил Путин.
Также нужно укрепить финансовый суверенитет страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и другие важнейшие отрасли.
Путин подчеркнул, что как и в 2020 году, очень рассчитывает на эффективную работу Центробанка и правительства России, но в первую очередь на минфин РФ.
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"Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", – подчеркнул Путин.
Особое внимание нужно уделить решению острых проблем в сфере демографии. В первую очередь это необходимо делать через повышение доступности современного здравоохранения. Работа по этим направлениям должна охватить все регионы, включая новые субъекты страны, подчеркнул российский лидер.
"Поэтому была поставлена задача обеспечить системный подход к интеграции в социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – продолжил президент.
Он напомнил, что правительство должно до конца первого квартала подготовить специальную программу развития регионов. До 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и других параметров качества жизни.
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