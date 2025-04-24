https://crimea.ria.ru/20250424/na-forume-v-krymu-podryv-kakhovskoy-ges-priznali-aktom-ekotsida-1145942975.html

На форуме в Крыму подрыв Каховской ГЭС признали актом экоцида

На форуме в Крыму подрыв Каховской ГЭС признали актом экоцида - РИА Новости Крым, 24.04.2025

На форуме в Крыму подрыв Каховской ГЭС признали актом экоцида

Участники третьего международного экологического форума "Zа наше будущее", который проходит в Крыму, приняли резолюцию, в которой обвинили украинские... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T17:00

2025-04-24T17:00

2025-04-24T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Участники третьего международного экологического форума "Zа наше будущее", который проходит в Крыму, приняли резолюцию, в которой обвинили украинские вооруженные формирования в систематическом уничтожении природной среды Донбасса и Новороссии. Кроме того, в документе также признали разрушение Каховской ГЭС актом экоцида.Документ, подписанный делегатами форума, включает ряд обращений к российским властям и международному сообществу. В частности, в нем содержится просьба к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину рассмотреть возможность квалификации подрыва Каховской ГЭС по статье "Экоцид".Участники форума также призвали Государственную Думу создать рабочую группу по оценке ущерба экосистемам новых российских регионов, аналогичную той, что ранее анализировала последствия украинской блокады Крыма.Отдельный пункт резолюции касается продолжения работы над проектом "Белая книга Донбасса и Новороссии", в рамках которого планируется задокументировать факты экологического ущерба, причиненного действиями Украины с 2014 года.Участники форума выразили в документе обеспокоенность поставками Украине боеприпасов с обедненным ураном и кассетных снарядов западного производства, которые, по их словам, ведут к долгосрочным последствиям.Документ будет направлен в Ассамблею ООН по окружающей среде, а также рекомендован к передаче в посольства иностранных государств, национальные парламенты и международные экологические организации.Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, оон, новости