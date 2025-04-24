https://crimea.ria.ru/20250424/pridem-k-pobede-panteon-geroev-svo-otkryli-v-starom-krymu-1145941851.html

Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму

Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму

В Старом Крыму торжественно открыли Стену Памяти в честь героев специальной военной операции. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, участие в мероприятии РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T16:02

2025-04-24T16:02

2025-04-24T16:02

крым

старый крым

памятники крыма

памятники героям сво в крыму

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волонтеры крыма

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СТАРЫЙ КРЫМ, 24 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Старом Крыму торжественно открыли Стену Памяти в честь героев специальной военной операции. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, участие в мероприятии приняли волонтеры "Гуманитарного фонда Крыма", которые являются авторами этого проекта, родственники погибших бойцов, военнослужащие и представители местной власти.Мать героя, вдохновившая волонтеров на создание памятника, – Татьяна Муровецкая. Ее сын Иван погиб под обстрелами американских HIMARS вместе со своими товарищами. Все они крымчане, память каждого чтят в родных населенных пунктах, а теперь все девять имен бойцов этого расчета размещены рядом на стене Памяти в Старом Крыму."Они вместе жили, вместе воевали за Родину, вместе ушли... Смотрите, как развивается наш флаг. Вы думаете, его развивает ветер? Его развивается дыхание солдата, погибшего за него", - сказала Татьяна Муравецкая.Всего вновь созданная стена Памяти объединила 20 имен и портретов погибших бойцов СВО и 37 портретов героев Великой Отечественной войны.Такова задумка авторов-объединить память поколений через связь прошлого с настоящим. Этот пантеон героев будут расширять."Дай Бог, чтобы правая его сторона больше не пополнялась новыми именами.А левую обязательно дополним", - пообещали организаторы и обратились к присутвующим с просьбой приносить фотографии своих героев ВОВ. Каждую из них планируют сопроводить QR- кодами с историй погибших бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиВ школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса ПаськоПамятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму

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крым

старый крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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