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Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
В Старом Крыму торжественно открыли Стену Памяти в честь героев специальной военной операции. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, участие в мероприятии РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T16:02
2025-04-24T16:02
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СТАРЫЙ КРЫМ, 24 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Старом Крыму торжественно открыли Стену Памяти в честь героев специальной военной операции. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, участие в мероприятии приняли волонтеры "Гуманитарного фонда Крыма", которые являются авторами этого проекта, родственники погибших бойцов, военнослужащие и представители местной власти.Мать героя, вдохновившая волонтеров на создание памятника, – Татьяна Муровецкая. Ее сын Иван погиб под обстрелами американских HIMARS вместе со своими товарищами. Все они крымчане, память каждого чтят в родных населенных пунктах, а теперь все девять имен бойцов этого расчета размещены рядом на стене Памяти в Старом Крыму."Они вместе жили, вместе воевали за Родину, вместе ушли... Смотрите, как развивается наш флаг. Вы думаете, его развивает ветер? Его развивается дыхание солдата, погибшего за него", - сказала Татьяна Муравецкая.Всего вновь созданная стена Памяти объединила 20 имен и портретов погибших бойцов СВО и 37 портретов героев Великой Отечественной войны.Такова задумка авторов-объединить память поколений через связь прошлого с настоящим. Этот пантеон героев будут расширять."Дай Бог, чтобы правая его сторона больше не пополнялась новыми именами.А левую обязательно дополним", - пообещали организаторы и обратились к присутвующим с просьбой приносить фотографии своих героев ВОВ. Каждую из них планируют сопроводить QR- кодами с историй погибших бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиВ школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса ПаськоПамятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, старый крым, памятники крыма, памятники героям сво в крыму, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, волонтеры крыма, волонтеры
Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму

В Старом Крыму открыли Стену Памяти героев спецоперации

16:02 24.04.2025
 
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СТАРЫЙ КРЫМ, 24 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Старом Крыму торжественно открыли Стену Памяти в честь героев специальной военной операции. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, участие в мероприятии приняли волонтеры "Гуманитарного фонда Крыма", которые являются авторами этого проекта, родственники погибших бойцов, военнослужащие и представители местной власти.
"Мама одного из погибших героев однажды сказала мне: "Пока мой Ваня не забыт, он жив". Так родилась идея создания этого мемориального знака. Победа впереди, но важно уже сейчас напоминать этому миру, что это все не просто картинка в телевизоре. Это жизни и судьбы. Доска памяти сегодня открывается, чтобы сохранить память", - сказала в рамках открытия президент благотворительного фонда, инициатор проекта Анастасия Солодовникова.
Мать героя, вдохновившая волонтеров на создание памятника, – Татьяна Муровецкая. Ее сын Иван погиб под обстрелами американских HIMARS вместе со своими товарищами. Все они крымчане, память каждого чтят в родных населенных пунктах, а теперь все девять имен бойцов этого расчета размещены рядом на стене Памяти в Старом Крыму.
© РИА Новости КрымВ Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
"Они вместе жили, вместе воевали за Родину, вместе ушли... Смотрите, как развивается наш флаг. Вы думаете, его развивает ветер? Его развивается дыхание солдата, погибшего за него", - сказала Татьяна Муравецкая.
Всего вновь созданная стена Памяти объединила 20 имен и портретов погибших бойцов СВО и 37 портретов героев Великой Отечественной войны.Такова задумка авторов-объединить память поколений через связь прошлого с настоящим. Этот пантеон героев будут расширять.
"Дай Бог, чтобы правая его сторона больше не пополнялась новыми именами.А левую обязательно дополним", - пообещали организаторы и обратились к присутвующим с просьбой приносить фотографии своих героев ВОВ. Каждую из них планируют сопроводить QR- кодами с историй погибших бойцов.
© РИА Новости КрымВ Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
1 из 3
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
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В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
3 из 3
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
© РИА Новости Крым
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В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
© РИА Новости Крым
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В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Старом Крыму открыли пантеон героев спецоперации
© РИА Новости Крым
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