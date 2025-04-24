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Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области
Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области
Председатель участковой избирательной комиссии Белгородской области Светлана Тимошенко погибла при атаке украинского дрона. Об этом сообщили в ЦИК России. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T18:16
2025-04-24T18:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
утраты
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Председатель участковой избирательной комиссии Белгородской области Светлана Тимошенко погибла при атаке украинского дрона. Об этом сообщили в ЦИК России.Светлана Тимошенко проработала педагогом дошкольного образования в селе Мокрая Орловка более 30 лет. В 2017 году стала организатором выборов, принимала активное участие во всех избирательных кампаниях. Два года назад была избрана председателем УИК и награждена благодарственным письмом ЦИК России."Центральная избирательная комиссия России выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Тимошенко, ее коллегам и воспитанникам. Мир потерял прекрасного человека, чуткого педагога, неравнодушного патриота своей страны и малой родины", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два регионаВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, утраты, центризбирком (цик рф), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла глава избиркома Светлана Тимошенко

18:16 24.04.2025
 
© ЦИК РоссииВ Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла глава избиркома Светлана Тимошенко
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла глава избиркома Светлана Тимошенко
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Председатель участковой избирательной комиссии Белгородской области Светлана Тимошенко погибла при атаке украинского дрона. Об этом сообщили в ЦИК России.

"Сегодня, 24 апреля 2025 года, в результате атаки FPV-дрона ВСУ погибла Светлана Тимошенко, председатель УИК № 513 Белгородской области", – сообщили в Центризбиркоме.

Светлана Тимошенко проработала педагогом дошкольного образования в селе Мокрая Орловка более 30 лет. В 2017 году стала организатором выборов, принимала активное участие во всех избирательных кампаниях. Два года назад была избрана председателем УИК и награждена благодарственным письмом ЦИК России.
"Центральная избирательная комиссия России выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Тимошенко, ее коллегам и воспитанникам. Мир потерял прекрасного человека, чуткого педагога, неравнодушного патриота своей страны и малой родины", – сказано в сообщении.
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