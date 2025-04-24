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Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области

Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Дрон ВСУ убил председателя избиркома Белгородской области

Председатель участковой избирательной комиссии Белгородской области Светлана Тимошенко погибла при атаке украинского дрона. Об этом сообщили в ЦИК России. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T18:16

2025-04-24T18:16

2025-04-24T18:16

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Председатель участковой избирательной комиссии Белгородской области Светлана Тимошенко погибла при атаке украинского дрона. Об этом сообщили в ЦИК России.Светлана Тимошенко проработала педагогом дошкольного образования в селе Мокрая Орловка более 30 лет. В 2017 году стала организатором выборов, принимала активное участие во всех избирательных кампаниях. Два года назад была избрана председателем УИК и награждена благодарственным письмом ЦИК России."Центральная избирательная комиссия России выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Тимошенко, ее коллегам и воспитанникам. Мир потерял прекрасного человека, чуткого педагога, неравнодушного патриота своей страны и малой родины", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два регионаВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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