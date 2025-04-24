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Крым почтил память жертв Османского геноцида армян

Крым почтил память жертв Османского геноцида армян - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Крым почтил память жертв Османского геноцида армян

В Крыму почтили память армян, погибших от турецкого геноцида. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T17:05

2025-04-24T17:05

2025-04-24T17:06

крым

день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи

турция

политика

геноцид

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Крыму почтили память армян, погибших от турецкого геноцида.В Симферополе на территории храма Сурб Акоб состоялся чин прославления мучеников геноцида армян. Цветы собравшиеся возложили к хачкару-памятнику жертв геноцида армян в Османской империи.Позже состоялся памятный реквием. В нем приняли участие представители региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым и других армянских национальных объединений разного уровня, представители органов государственной власти, руководство Государственного комитета по делам межнациональных отношений, а также комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма."Это была не просто трагедия одного народа — это была попытка уничтожения целой культуры, языка, веры, истории. Сотни тысяч людей были насильно изгнаны из своих домов, подвергнуты депортациям, пыткам, голоду и смерти в пустынях. Были уничтожены древние храмы, школы, культурные памятники — всё то, что составляло духовное и историческое наследие армян в их исконной родине", - сказал председатель Крымского Армянского общества Георгий Акопян.Он подчеркнул, что память о геноциде армян — это не только боль народа, но и его сила.Также в рамках мероприятий в Крымском федеральном университете в пятницу состоится выставка и конференция.Власти Турции начиная с 1895 года проводили планомерное истребление армянского населения в Османской империи, желая уничтожить христианский народ, воспринимаемый правителями Турции как нежелательный элемент. Армяне, проживающие на своей исторической территории в Западной Армении, упорно сопротивлялся попыткам отуречивания.Особый размах геноцид армян принял с началом Первой мировой войны. Обвинив армян в симпатиях к воюющей против нее России, турецкие власти 24 апреля 1915 года арестовали, а затем убили более 800 наиболее видных представителей нации. Затем началась массовая резня и изгнание армян с их исконных земель. Жертвами геноцида, длившегося до 1923 года, стали более полутора миллионов человек. Остальные, спасаясь от неминуемой гибели, бежали, рассеявшись по всему миру.Акт геноцида армян признан Советом Европы, Европарламентом, Подкомиссией ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Комиссией ООН по военным преступлениям, а также парламентами многих стран мира. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации 14 апреля 1995 г. приняла заявление "Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 гг." и объявила 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В 2005 году Верховный совет Автономной Республики Крым принял решение о признании 24 апреля траурной датой на полуострове.Во всем мире символом скорби в этот день стал цветок так называемой армянской незабудки, в котором светло-фиолетовые маленькие лепестки символизируют единство армянских общин по всему миру, а пять больших темно-фиолетовых лепестков - пять континентов, где выжившие жертвы геноцида нашли новый дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи, турция, политика, геноцид