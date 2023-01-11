https://crimea.ria.ru/20230111/vse-problemy-po-obespecheniyu-uchastvuyuschikh-v-svo-chastey-budut-resheny--putin-1126345008.html

Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин

Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин

Все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей, будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T15:24

2023-01-11T15:24

2023-01-11T15:25

владимир путин (политик)

россия

сво

частичная мобилизация

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей, будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.Владимир Путин ранее заявил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать. Он указал на необходимость модернизировать систему военных комиссариатов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ ПутинаМогут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ КремляЖдать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля

https://crimea.ria.ru/20221227/pravitelstvo-proverit-kuda-raskhodovali-vydelyaemye-na-nuzhdy-svo-dengi-1126156156.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сво, частичная мобилизация, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости