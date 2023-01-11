Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
Путин: все проблемы по обеспечению участвующих в спецоперации частей будут решены
15:24 11.01.2023 (обновлено: 15:25 11.01.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваФорма бойца
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей, будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"Мы будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции. И при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал глава государства.
Владимир Путин ранее заявил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать. Он указал на необходимость модернизировать систему военных комиссариатов.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.
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