https://crimea.ria.ru/20230109/v-kremle-otsenili-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-1126307679.html

Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля

Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля

В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, как утверждают некоторые Telegram-каналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T13:46

2023-01-09T13:46

2023-01-09T13:49

дмитрий песков

россия

общество

частичная мобилизация

новости

сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, как утверждают некоторые Telegram-каналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвав доверять только официальной информации и органам власти."Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", - заявил он на просьбу прокомментировать появление сообщений о якобы возобновлении мобилизационных мероприятий.Песков подчеркнул, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России. О ходе СВО главе государства докладывает Минобороны и в Кремле абсолютно доверяют информации российского оборонного ведомства."В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков.Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин >>Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация выявила проблемы — ПутинЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуПутин оценил ход спецоперации на Украине

https://crimea.ria.ru/20221227/pravitelstvo-proverit-kuda-raskhodovali-vydelyaemye-na-nuzhdy-svo-dengi-1126156156.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, общество, частичная мобилизация, новости, сво, вооруженные силы россии