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Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля
Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля
В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, как утверждают некоторые Telegram-каналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T13:46
2023-01-09T13:46
2023-01-09T13:49
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, как утверждают некоторые Telegram-каналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвав доверять только официальной информации и органам власти."Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", - заявил он на просьбу прокомментировать появление сообщений о якобы возобновлении мобилизационных мероприятий.Песков подчеркнул, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России. О ходе СВО главе государства докладывает Минобороны и в Кремле абсолютно доверяют информации российского оборонного ведомства."В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков.Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин >>Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация выявила проблемы — ПутинЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуПутин оценил ход спецоперации на Украине
https://crimea.ria.ru/20221227/pravitelstvo-proverit-kuda-raskhodovali-vydelyaemye-na-nuzhdy-svo-dengi-1126156156.html
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дмитрий песков, россия, общество, частичная мобилизация, новости, сво, вооруженные силы россии
Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля
Пресс-секретарь президента Песков опроверг заявления о новой волне мобилизации в России
13:46 09.01.2023 (обновлено: 13:49 09.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, как утверждают некоторые Telegram-каналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвав доверять только официальной информации и органам власти.
"Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", - заявил он на просьбу прокомментировать появление сообщений о якобы возобновлении мобилизационных мероприятий.
Песков подчеркнул, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России. О ходе СВО главе государства докладывает Минобороны и в Кремле абсолютно доверяют информации российского оборонного ведомства.
"В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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