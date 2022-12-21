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Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
Численность российских Вооруженных сил России необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T16:01
2022-12-21T16:01
2022-12-21T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Численность российских Вооруженных сил России необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.Также министр обороны предложил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.Кроме того, Шойгу назвал приоритетной задачей на 2023 год – продолжение спецоперации до полного выполнения задач.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Осенью президент объявил о начале частичной мобилизации. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. Из них половина сейчас проходят подготовку на военных полигонах и только часть находятся непосредственно в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым: Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин Путин оценил ход спецоперации на Украине
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, сво
Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
Шойгу: численность Вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военнослужащих
16:01 21.12.2022 (обновлено: 16:26 21.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Численность российских Вооруженных сил России необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – 695 тысяч человек", — сказал Шойгу.
Также министр обороны предложил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.
Кроме того, Шойгу назвал приоритетной задачей на 2023 год – продолжение спецоперации до полного выполнения задач.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Осенью президент объявил о начале частичной мобилизации. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. Из них половина сейчас проходят подготовку на военных полигонах и только часть находятся непосредственно в зоне СВО.
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