https://crimea.ria.ru/20221221/shoygu-predlozhil-dovesti-chislennost-vooruzhennykh-sil-do-15-mln-voennykh-1126060354.html

Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу

Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу

Численность российских Вооруженных сил России необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T16:01

2022-12-21T16:01

2022-12-21T16:26

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Численность российских Вооруженных сил России необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.Также министр обороны предложил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.Кроме того, Шойгу назвал приоритетной задачей на 2023 год – продолжение спецоперации до полного выполнения задач.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Осенью президент объявил о начале частичной мобилизации. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. Из них половина сейчас проходят подготовку на военных полигонах и только часть находятся непосредственно в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым: Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин Путин оценил ход спецоперации на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, сво