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Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян
Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:51
2022-12-21T15:51
2022-12-21T16:11
сергей шойгу
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армия и флот
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нато
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финляндия
общество
призывной возраст
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.Также министр предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.По словам Шойгу, данные предложения являются потенциальным ответом России на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции.Глава оборонного ведомства также выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил РФ – Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, планируется сформировать две новые дивизии ВДВ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 годаКуда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пунктаСолдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, россия, новости, нато, вооруженные силы россии, финляндия, общество, призывной возраст
Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян
Шойгу предложил повысить возраст призыва до 21 года, а предельный — до 30 лет
15:51 21.12.2022 (обновлено: 16:11 21.12.2022)