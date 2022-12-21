https://crimea.ria.ru/20221221/shoygu-predlozhil-povysit-prizyvnoy-vozrast-rossiyan-1126060127.html

Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян

Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T15:51

2022-12-21T15:51

2022-12-21T16:11

сергей шойгу

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призывной возраст

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.Также министр предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.По словам Шойгу, данные предложения являются потенциальным ответом России на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции.Глава оборонного ведомства также выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил РФ – Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, планируется сформировать две новые дивизии ВДВ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 годаКуда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пунктаСолдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

https://crimea.ria.ru/20221114/putin-podpisal-ukaz-o-sluzhbe-po-prizyvu-dlya-inostrantsev-1125364278.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, россия, новости, нато, вооруженные силы россии, финляндия, общество, призывной возраст