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Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта
Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта
Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T19:28
2022-11-22T19:28
армия и флот
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу призовут 2,5 тыс. молодых крымчан. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела подготовки призыва военного комиссариата республики Сергей Мартынюк.В связи с тем, что осенний призыв начался с 1 ноября, отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом Мартынюк напомнил, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут."Военнослужащие срочной службы в зону проведения специальной военной операции отправляться не будут. Их отправляют в Южный и Западный военные округа", — акцентировал он.Один из призывников из Керчи рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что уже сейчас строит планы на жизнь после службы."Учился в политехническом колледже на слесаря ремонтника… Настрой боевой, к службе готов. Планы после армии — взять свою девушку в жены, создать семью и жить счастливо", — поделился планами призывник.Новобранцы Гафар и Эдем из Джанкоя до призыва не думали связывать свою жизнь с военными специальностями: один из ребят отучился на повара, другой закончил автотранспортный техникум. Но, вернувшись из армии, собираются на службу в Министерство внутренних дел.После торжественных речей от ветеранов Вооруженных сил и представителей власти призывники получили напутствие от духовных лидеров. Затем - построение. Дальше их ждет путь в воинскую часть и освоение воинской службы.
https://crimea.ria.ru/20221114/putin-podpisal-ukaz-o-sluzhbe-po-prizyvu-dlya-inostrantsev-1125364278.html
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Сергей Жабин
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, крым, симферополь
Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта

Куда отправятся крымские призывники

19:28 22.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу призовут 2,5 тыс. молодых крымчан. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела подготовки призыва военного комиссариата республики Сергей Мартынюк.
"Сегодня отправили около 60 человек, в Западный военный округ, в учебные части ПВО железнодорожных войск. В основном мы отправляем в сухопутные войска, для комплектования учебных частей автомобильных подразделений. Также будем отправлять на Черноморский флот и в воздушно-десантные войска", — рассказал Мартынюк.
В связи с тем, что осенний призыв начался с 1 ноября, отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом Мартынюк напомнил, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.
"Военнослужащие срочной службы в зону проведения специальной военной операции отправляться не будут. Их отправляют в Южный и Западный военные округа", — акцентировал он.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В Крыму призывников провожают к месту службы

В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
1 из 5

В Крыму призывников провожают к месту службы

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сегодня отправили около 60 человек

В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
2 из 5

Сегодня отправили около 60 человек

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ребята отправятся служить в Западный военный округ, в учебные части ПВО железнодорожных войск

В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
3 из 5

Ребята отправятся служить в Западный военный округ, в учебные части ПВО железнодорожных войск

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВременно исполняющий обязанности военного комиссара Крыма Евгений Кутузов
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
4 из 5
Временно исполняющий обязанности военного комиссара Крыма Евгений Кутузов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В военкомате напомнили, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут

В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
5 из 5

В военкомате напомнили, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

В Крыму призывников провожают к месту службы

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 5

Сегодня отправили около 60 человек

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Ребята отправятся служить в Западный военный округ, в учебные части ПВО железнодорожных войск

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Временно исполняющий обязанности военного комиссара Крыма Евгений Кутузов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5

В военкомате напомнили, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Один из призывников из Керчи рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что уже сейчас строит планы на жизнь после службы.
"Учился в политехническом колледже на слесаря ремонтника… Настрой боевой, к службе готов. Планы после армии — взять свою девушку в жены, создать семью и жить счастливо", — поделился планами призывник.
Новобранцы Гафар и Эдем из Джанкоя до призыва не думали связывать свою жизнь с военными специальностями: один из ребят отучился на повара, другой закончил автотранспортный техникум. Но, вернувшись из армии, собираются на службу в Министерство внутренних дел.
После торжественных речей от ветеранов Вооруженных сил и представителей власти призывники получили напутствие от духовных лидеров. Затем - построение. Дальше их ждет путь в воинскую часть и освоение воинской службы.
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