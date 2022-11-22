Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу призовут 2,5 тыс. молодых крымчан. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела подготовки призыва военного комиссариата республики Сергей Мартынюк.В связи с тем, что осенний призыв начался с 1 ноября, отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом Мартынюк напомнил, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут."Военнослужащие срочной службы в зону проведения специальной военной операции отправляться не будут. Их отправляют в Южный и Западный военные округа", — акцентировал он.Один из призывников из Керчи рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что уже сейчас строит планы на жизнь после службы."Учился в политехническом колледже на слесаря ремонтника… Настрой боевой, к службе готов. Планы после армии — взять свою девушку в жены, создать семью и жить счастливо", — поделился планами призывник.Новобранцы Гафар и Эдем из Джанкоя до призыва не думали связывать свою жизнь с военными специальностями: один из ребят отучился на повара, другой закончил автотранспортный техникум. Но, вернувшись из армии, собираются на службу в Министерство внутренних дел.После торжественных речей от ветеранов Вооруженных сил и представителей власти призывники получили напутствие от духовных лидеров. Затем - построение. Дальше их ждет путь в воинскую часть и освоение воинской службы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу призовут 2,5 тыс. молодых крымчан. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела подготовки призыва военного комиссариата республики Сергей Мартынюк.
"Сегодня отправили около 60 человек, в Западный военный округ, в учебные части ПВО железнодорожных войск. В основном мы отправляем в сухопутные войска, для комплектования учебных частей автомобильных подразделений. Также будем отправлять на Черноморский флот и в воздушно-десантные войска", — рассказал Мартынюк.
В связи с тем, что осенний призыв начался с 1 ноября, отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом Мартынюк напомнил, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут.
"Военнослужащие срочной службы в зону проведения специальной военной операции отправляться не будут. Их отправляют в Южный и Западный военные округа", — акцентировал он.
Один из призывников из Керчи рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что уже сейчас строит планы на жизнь после службы.
"Учился в политехническом колледже на слесаря ремонтника… Настрой боевой, к службе готов. Планы после армии — взять свою девушку в жены, создать семью и жить счастливо", — поделился планами призывник.
Новобранцы Гафар и Эдем из Джанкоя до призыва не думали связывать свою жизнь с военными специальностями: один из ребят отучился на повара, другой закончил автотранспортный техникум. Но, вернувшись из армии, собираются на службу в Министерство внутренних дел.
После торжественных речей от ветеранов Вооруженных сил и представителей власти призывники получили напутствие от духовных лидеров. Затем - построение. Дальше их ждет путь в воинскую часть и освоение воинской службы.
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