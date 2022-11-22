https://crimea.ria.ru/20221122/kuda-otpravyat-krymskikh-srochnikov---reportazh-s-prizyvnogo-punkta-1125501728.html

Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта

Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта

Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T19:28

2022-11-22T19:28

2022-11-22T19:28

армия и флот

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Крым отправил на срочную службу очередную группу призывников-срочников. На сегодняшний день в войсках уже находятся более 500 человек, а всего на срочную службу призовут 2,5 тыс. молодых крымчан. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела подготовки призыва военного комиссариата республики Сергей Мартынюк.В связи с тем, что осенний призыв начался с 1 ноября, отправка новобранцев проходит в сжатые сроки и практически каждый день. При этом Мартынюк напомнил, что в зону проведения специальной военной операции солдаты-срочники не поедут."Военнослужащие срочной службы в зону проведения специальной военной операции отправляться не будут. Их отправляют в Южный и Западный военные округа", — акцентировал он.Один из призывников из Керчи рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что уже сейчас строит планы на жизнь после службы."Учился в политехническом колледже на слесаря ремонтника… Настрой боевой, к службе готов. Планы после армии — взять свою девушку в жены, создать семью и жить счастливо", — поделился планами призывник.Новобранцы Гафар и Эдем из Джанкоя до призыва не думали связывать свою жизнь с военными специальностями: один из ребят отучился на повара, другой закончил автотранспортный техникум. Но, вернувшись из армии, собираются на службу в Министерство внутренних дел.После торжественных речей от ветеранов Вооруженных сил и представителей власти призывники получили напутствие от духовных лидеров. Затем - построение. Дальше их ждет путь в воинскую часть и освоение воинской службы.

https://crimea.ria.ru/20221114/putin-podpisal-ukaz-o-sluzhbe-po-prizyvu-dlya-inostrantsev-1125364278.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

армия и флот, крым, симферополь