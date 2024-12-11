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Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавший - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавший
Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавший - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавший
Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на трассе "Таврида", его пришлось деблокировать из разбитого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T16:43
2024-12-11T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на трассе "Таврида", его пришлось деблокировать из разбитого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись около развязки на село Трудовое. В результате один человек пострадал, еще один погиб.По данным ГАИ, авария произошла в 12:00 часов, на 193 км + 400 м автодороги "Таврида", вблизи с. Трудовое Симферопольского района водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", двигаясь со стороны Керчи в направлении Севастополя не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля "ВАЗ", под управлением водителя 1940 года рождения и допустил с ним столкновение. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 1944 года рождения смертельно травмирован, водитель автомобиля ВАЗ 1940 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ГАИ.По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Симферопольском районе Крыма машина съехала в кювет, спасателям также пришлось деблокировать пострадавшего из разбитого автомобиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль загорелся после ДТП в КрымуВ Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиковСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под Бахчисараем
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96
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости, крым, новости крыма, происшествия
Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавший

На Тавриде спасатели деблокировали пострадавшего из разбитой машины

16:43 11.12.2024 (обновлено: 17:29 11.12.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымМЧС России деблокировали человека в ДТП
МЧС России деблокировали человека в ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на трассе "Таврида", его пришлось деблокировать из разбитого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись около развязки на село Трудовое. В результате один человек пострадал, еще один погиб.

"Сотрудники пожарно-спасательной части провели деблокацию пострадавшего и обеспечили пожарную безопасность", - говорится в сообщении.

По данным ГАИ, авария произошла в 12:00 часов, на 193 км + 400 м автодороги "Таврида", вблизи с. Трудовое Симферопольского района водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", двигаясь со стороны Керчи в направлении Севастополя не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля "ВАЗ", под управлением водителя 1940 года рождения и допустил с ним столкновение.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 1944 года рождения смертельно травмирован, водитель автомобиля ВАЗ 1940 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Симферопольском районе Крыма машина съехала в кювет, спасателям также пришлось деблокировать пострадавшего из разбитого автомобиля.
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