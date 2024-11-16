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В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков - РИА Новости Крым, 16.11.2024

В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

Водитель оказался зажат в кузове машины в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T11:15

2024-11-16T11:15

2024-11-16T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Водитель оказался зажат в кузове машины в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Авария произошла в районе села Приятное Свидание, столкнулись два грузовых автомобиля Volvo и Hyundai.Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи. Кроме того, спасатели приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожного инцидента.Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в четверг на Кубани. Водитель КамАЗа при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за годДва человека погибли и 23 ранены в ДТП в КрымуСбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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