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В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков
В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков - РИА Новости Крым, 16.11.2024
В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков
Водитель оказался зажат в кузове машины в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T11:15
2024-11-16T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Водитель оказался зажат в кузове машины в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Авария произошла в районе села Приятное Свидание, столкнулись два грузовых автомобиля Volvo и Hyundai.Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи. Кроме того, спасатели приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожного инцидента.Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в четверг на Кубани. Водитель КамАЗа при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за годДва человека погибли и 23 ранены в ДТП в КрымуСбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

На трассе "Таврида" под Симферополем водителя грузовика зажало в кузове после аварии

11:15 16.11.2024
 
© МЧС Республики КрымВ Бахчисарайском районе Крыма столкнулись два грузовика
В Бахчисарайском районе Крыма столкнулись два грузовика
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Водитель оказался зажат в кузове машины в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Авария произошла в районе села Приятное Свидание, столкнулись два грузовых автомобиля Volvo и Hyundai.
"В результате аварии водитель Hyundai оказался зажат в салоне авто. Водитель второго транспортного средства не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.
Кроме того, спасатели приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожного инцидента.
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в четверг на Кубани. Водитель КамАЗа при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.
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