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Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае
Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае
Смертельное ДТП произошло в четверг на Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T20:11
2024-11-14T20:11
2024-11-14T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в четверг на Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.По информации полиции, ДТП привело к гибели пассажиров легкового автомобиля: 49-летней женщины и ее ребенка 11 лет.Несколько дней назад трое подростков пострадали в столкновении двух автомобилей в станице Кавказской на Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков погибли в ДТП в КрымуВ Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали детиСмерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп, краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае
Мать с ребенком погибли в столкновении легкового авто с КАМАЗом в Краснодарском крае
20:11 14.11.2024 (обновлено: 20:28 14.11.2024)