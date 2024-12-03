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Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас
Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас
Войска командования военным положением в Южной Корее вечером во вторник проникли в здание парламента. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T19:22
2024-12-03T19:22
2024-12-03T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Войска командования военным положением в Южной Корее вечером во вторник проникли в здание парламента. Об этом пишет РИА Новости.Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.Что происходит в стране после введения военного положения - в материале РИА Новости Крым.Военное положение в Южной КорееВведение военного положения в стране необходимо для борьбы с антигосударственными силами, пояснили в командовании военным положением.В указе также говорится, что военные будут стараться минимизировать неудобства для простых граждан, "за исключением сил, (планирующих) смену режима".Парламент голосует за отмену военного положенияПарламент Южной Кореи после введения военного положения собрался на заседание. Спикер У Вон Сик заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.По его словам, все 190 присутствующих депутатов проголосовали за отмену военного положения. Всего в парламенте 300 депутатов.Войска вошли в парламентПри этом, по данным местного агентства Ренхап, южнокорейская армия после введения военного положения вошла в здание парламента. Уточняется, что на территорию парламентского комплекса пропускают только после проверки документов, некоторые депутаты не смогли туда попасть. У одного из входов припаркован большой автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось более 100 человек.Армия должна быть готовой к отражению ЧСВоенное ведомство Республики Корея отдало приказ армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащие запаса должны выйти на службу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная корея, в мире, происшествия, военное положение, новости, режим чс, безопасность
Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас
В Южной Корее после введения военного положения войска проникли в здание парламента
19:22 03.12.2024 (обновлено: 19:24 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Войска командования военным положением в Южной Корее вечером во вторник проникли в здание парламента. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение
.
Что происходит в стране после введения военного положения - в материале РИА Новости Крым
.
Военное положение в Южной Корее
Введение военного положения в стране необходимо для борьбы с антигосударственными силами, пояснили в командовании военным положением.
"Следующие положения вводятся на всей территории Республики Корея с 23.00 (17.00 мск - ред.) 3 декабря 2024 года для защиты либеральной демократии от угрозы смена режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри свободной Республики Корея", - говорится в указе №1, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
В указе также говорится, что военные будут стараться минимизировать неудобства для простых граждан, "за исключением сил, (планирующих) смену режима".
Парламент голосует за отмену военного положения
Парламент Южной Кореи после введения военного положения собрался на заседание. Спикер У Вон Сик заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.
"Мне сложно согласиться с введением военного положения. Необходимо соблюдать процедуры", - сказал спикер У Вон Сик.
По его словам, все 190 присутствующих депутатов проголосовали за отмену военного положения. Всего в парламенте 300 депутатов.
Войска вошли в парламент
При этом, по данным местного агентства Ренхап, южнокорейская армия после введения военного положения вошла в здание парламента.
"Главный вход в Национальное собрание блокируется, устанавливаются баррикады", — сказано в сообщении.
Уточняется, что на территорию парламентского комплекса пропускают только после проверки документов, некоторые депутаты не смогли туда попасть. У одного из входов припаркован большой автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось более 100 человек.
Армия должна быть готовой к отражению ЧС
Военное ведомство Республики Корея отдало приказ армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащие запаса должны выйти на службу.
"По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям", - говорится в тексте.
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