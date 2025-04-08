https://crimea.ria.ru/20250408/budet-li-yadernoe-razoruzhenie-posle-uregulirovaniya-na-ukraine-1145507617.html

Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине

Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине

Ядерное разоружение после урегулирования украинского конфликта невозможно, все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T10:34

2025-04-08T10:34

2025-04-08T10:34

дмитрий медведев

мнения

ядерное оружие

ядерное сдерживание

новости

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110784/38/1107843842_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_76e21001fbbb2c7e0067efd093f9d0af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Ядерное разоружение после урегулирования украинского конфликта невозможно, все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).Замглавы Совбеза РФ напомнил, что 15 лет назад был подписан договор СНВ-III между Москвой и Вашингтоном, однако, по его словам, он не привел к снижению риска ядерной войны, а лишь усилил его.Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп это признает, в отличие от его предшественника Джо Байдена, а также нынешних европейских политиков, которые "начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разведка США сделала заявление о ядерном оружии РоссииЧто заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, мнения, ядерное оружие, ядерное сдерживание, новости, политика, в мире