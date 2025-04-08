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Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине
Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине
Ядерное разоружение после урегулирования украинского конфликта невозможно, все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T10:34
2025-04-08T10:34
2025-04-08T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Ядерное разоружение после урегулирования украинского конфликта невозможно, все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).Замглавы Совбеза РФ напомнил, что 15 лет назад был подписан договор СНВ-III между Москвой и Вашингтоном, однако, по его словам, он не привел к снижению риска ядерной войны, а лишь усилил его.Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп это признает, в отличие от его предшественника Джо Байдена, а также нынешних европейских политиков, которые "начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разведка США сделала заявление о ядерном оружии РоссииЧто заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
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дмитрий медведев, мнения, ядерное оружие, ядерное сдерживание, новости, политика, в мире
Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине
Ядерное разоружение после установления мира на Украине невозможно – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Ядерное разоружение после урегулирования украинского конфликта невозможно, все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
"Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой Украины ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Замглавы Совбеза РФ напомнил, что 15 лет назад был подписан договор СНВ-III между Москвой и Вашингтоном, однако, по его словам, он не привел к снижению риска ядерной войны, а лишь усилил его.
Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп это признает, в отличие от его предшественника Джо Байдена, а также нынешних европейских политиков, которые "начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами".
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