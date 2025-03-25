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Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России
Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России
Ядерный потенциал России, ее военная и экономическая устойчивость делают страну серьезным соперником США, а применение российского ядерного оружия грозило бы... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ядерный потенциал России, ее военная и экономическая устойчивость делают страну серьезным соперником США, а применение российского ядерного оружия грозило бы США катастрофическими последствими. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки.В докладе подчеркивается, что использование российского ядерного оружия могло бы привести к катастрофическим последствиям для Штатов.Его авторы напоминают также об изменениях ядерной доктрины РФ в конце 2024 года, по которым Москва могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия, в частности, в случае рисков для российской государственности.Также в докладе отмечается, что США считают необратимым сближение Китая, России и КНДР даже в случае окончания украинского конфликта. При этом американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала.США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая, заявлял ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России
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сша, новости, россия, в мире, политика, ядерное сдерживание, ядерное оружие
Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России
Ядерный потенциал России делает страну серьезным соперником США
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ядерный потенциал России, ее военная и экономическая устойчивость делают страну серьезным соперником США, а применение российского ядерного оружия грозило бы США катастрофическими последствими. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки.
"Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности, вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью, делают ее значительным соперником", – говорится в докладе, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената США.
В докладе подчеркивается, что использование российского ядерного оружия могло бы привести к катастрофическим последствиям для Штатов.
"У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны", – сказано в документе.
Его авторы напоминают также об изменениях ядерной доктрины РФ в конце 2024 года, по которым Москва могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия, в частности, в случае рисков для российской государственности.
Также в докладе отмечается, что США считают необратимым сближение Китая, России и КНДР даже в случае окончания украинского конфликта. При этом американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала.
США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая
, заявлял ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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