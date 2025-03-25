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Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России

Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Разведка США сделала заявление о ядерном оружии России

Ядерный потенциал России, ее военная и экономическая устойчивость делают страну серьезным соперником США, а применение российского ядерного оружия грозило бы... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T19:31

2025-03-25T19:31

2025-03-25T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ядерный потенциал России, ее военная и экономическая устойчивость делают страну серьезным соперником США, а применение российского ядерного оружия грозило бы США катастрофическими последствими. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки.В докладе подчеркивается, что использование российского ядерного оружия могло бы привести к катастрофическим последствиям для Штатов.Его авторы напоминают также об изменениях ядерной доктрины РФ в конце 2024 года, по которым Москва могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия, в частности, в случае рисков для российской государственности.Также в докладе отмечается, что США считают необратимым сближение Китая, России и КНДР даже в случае окончания украинского конфликта. При этом американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала.США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая, заявлял ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, россия, в мире, политика, ядерное сдерживание, ядерное оружие