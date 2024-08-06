https://crimea.ria.ru/20240806/yadernyy-potentsial-rossii-i-kitaya-sderzhivaet-agressiyu-ssha--volodin-1139383834.html

Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин

Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин

США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T10:24

2024-08-06T10:24

2024-08-06T10:24

вячеслав володин

ядерное оружие

сша

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китай

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что 79 лет назад сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки. Володин также отметил, что разработанные в России за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США."США превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной. Расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая", - заявил Володин.Он также отметил, что Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолеты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине. В связи с этим парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что "своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям".В России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен. 31 июля в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, ядерное оружие, сша, россия, китай, безопасность, политика, новости