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Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T10:24
2024-08-06T10:24
2024-08-06T10:24
вячеслав володин
ядерное оружие
сша
россия
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безопасность
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что 79 лет назад сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки. Володин также отметил, что разработанные в России за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США."США превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной. Расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая", - заявил Володин.Он также отметил, что Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолеты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине. В связи с этим парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что "своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям".В России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен. 31 июля в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
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вячеслав володин, ядерное оружие, сша, россия, китай, безопасность, политика, новости
Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
Агрессию США сдерживает ядерный потенциал России и Китая – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. США до сих пор единственные в мире, кто применил ядерное оружие, и сегодня их агрессию сдерживает ядерный потенциал России и Китая. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что 79 лет назад сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки.
"США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие. Но если 79 лет назад только они им обладали, то сегодня ситуация изменилась. Наличие ядерного потенциала у России и Китая является сдерживающим фактором агрессора", - написал он в Telegram-канале.
Володин также отметил, что разработанные в России за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США.
"США превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной. Расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая", - заявил Володин.
Он также отметил, что Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолеты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине. В связи с этим парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что "своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям".
В России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину
, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен.
31 июля в России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил
, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ полностью соблюдает
все обязательства в области ядерных вооружений.
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