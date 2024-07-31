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Россия начала третий этап нестратегических ядерных учений

Россия начала третий этап нестратегических ядерных учений - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Россия начала третий этап нестратегических ядерных учений

В России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T09:24

2024-07-31T09:24

2024-07-31T09:24

россия

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безопасность

министерство обороны рф

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав воздушно-космических сил. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.Личный состав ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.В Минобороны подчеркнули, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники.Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.Подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, отмечал президент России Владимир Путин.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в ПольшеРазместят ли США свое ядерное оружие в ПольшеО чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, учения, безопасность, министерство обороны рф, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие