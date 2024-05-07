https://crimea.ria.ru/20240507/o-chem-govorit-reaktsiya-ssha-na-ucheniya-s-yadernym-oruzhiem-v-rossii-1137107836.html

О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России

О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России - РИА Новости Крым, 07.05.2024

О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России

Реакция Госдепартамента США на отработку применения тактического ядерного оружия в рамках учений российских войск носит примиренческий подтекст. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T17:55

2024-05-07T17:55

2024-05-07T17:55

ядерное оружие

тактическое ядерное оружие (тяо)

россия

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

сергей горбачев

мнения

безопасность

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Реакция Госдепартамента США на отработку применения тактического ядерного оружия в рамках учений российских войск носит примиренческий подтекст. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Минобороны РФ накануне сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не располагает признаками того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, и не видит никаких причин для корректировки собственной ядерной позиции.Несмотря на то, что РФ постоянно поддерживает готовность своих ядерных сил, проводя соответствующую работу, в нынешней ситуации динамично развивающихся событий российский сигнал о проведении данных учений привлекает повышенное внимание Запада, отметил Горбачев."Это серьезные шаги и серьезные намерения, связанные в том числе с возможностью в ближайшее время задействовать против нас истребители F-16. И поручение нашего верховного главнокомандующего провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия говорит, что мы не шутим", - добавил аналитик.Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Отработка применения тактического ядерного оружия в рамках учений ракетных соединений Южного военного округа отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте, сказал в комментарии РИА Новости Крым заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных силУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, тактическое ядерное оружие (тяо), россия, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, сергей горбачев, мнения, безопасность, сша