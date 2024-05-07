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О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России - РИА Новости Крым, 07.05.2024
О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
Реакция Госдепартамента США на отработку применения тактического ядерного оружия в рамках учений российских войск носит примиренческий подтекст. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T17:55
2024-05-07T17:55
2024-05-07T17:55
ядерное оружие
тактическое ядерное оружие (тяо)
россия
учения
вооруженные силы россии
армия и флот
сергей горбачев
мнения
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Реакция Госдепартамента США на отработку применения тактического ядерного оружия в рамках учений российских войск носит примиренческий подтекст. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Минобороны РФ накануне сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не располагает признаками того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, и не видит никаких причин для корректировки собственной ядерной позиции.Несмотря на то, что РФ постоянно поддерживает готовность своих ядерных сил, проводя соответствующую работу, в нынешней ситуации динамично развивающихся событий российский сигнал о проведении данных учений привлекает повышенное внимание Запада, отметил Горбачев."Это серьезные шаги и серьезные намерения, связанные в том числе с возможностью в ближайшее время задействовать против нас истребители F-16. И поручение нашего верховного главнокомандующего провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия говорит, что мы не шутим", - добавил аналитик.Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Отработка применения тактического ядерного оружия в рамках учений ракетных соединений Южного военного округа отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте, сказал в комментарии РИА Новости Крым заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных силУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
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ядерное оружие, тактическое ядерное оружие (тяо), россия, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, сергей горбачев, мнения, безопасность, сша
О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
Реакция Госдепа на учения с ядерным оружием в РФ носит примиренческий подтекст - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым.
Реакция Госдепартамента США на отработку применения тактического ядерного оружия в рамках учений российских войск носит примиренческий подтекст. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Минобороны РФ накануне сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не располагает признаками того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, и не видит никаких причин для корректировки собственной ядерной позиции.
"США заявили, что ничего особенного здесь нет, что Россия и раньше проводила подобные учения… Судя по заявлению Госдепа, особой озабоченности наши учения у них не вызвали, но я полагаю, что озабоченность была проявлена скрыто, и эти заявления (Госдепа – ред.) носят примиренческий подтекст", - сказал эксперт.
Несмотря на то, что РФ постоянно поддерживает готовность своих ядерных сил, проводя соответствующую работу, в нынешней ситуации динамично развивающихся событий российский сигнал о проведении данных учений привлекает повышенное внимание Запада, отметил Горбачев.
"Это серьезные шаги и серьезные намерения, связанные в том числе с возможностью в ближайшее время задействовать против нас истребители F-16. И поручение нашего верховного главнокомандующего провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия говорит, что мы не шутим", - добавил аналитик.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил
, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
Отработка применения тактического ядерного оружия в рамках учений ракетных соединений Южного военного округа отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте, сказал в комментарии РИА Новости Крым
заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
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