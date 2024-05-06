Рейтинг@Mail.ru
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240506/novyy-vitok-eskalatsii--peskov-obyasnil-neobkhodimost-yadernykh-ucheniy-1137075580.html
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений - РИА Новости Крым, 06.05.2024
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T12:07
2024-05-06T12:17
дмитрий песков
новости
россия
украина
сша
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136009682_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_2d4f9b4771b47b442d92d75c88f934f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Генштаб по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – ШойгуУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал
россия
украина
сша
франция
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136009682_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ebbbb716d1e2a19bcee3bb3376eb98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости, россия, украина, сша, франция, великобритания
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений

Кремль: ядерные учения связаны со словами Запада о готовности отправить войска на Украину

12:07 06.05.2024 (обновлено: 12:17 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он требует особого внимания и особых мер", – сказал Песков, комментируя намерения Запада отправить военных на Украину.

Генштаб по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
 
Дмитрий ПесковНовостиРоссияУкраинаСШАФранцияВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
16:21Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работу
16:10Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу
15:52Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца
15:22В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту
15:01После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД
14:50В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
14:34ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперации
14:16Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области
13:59Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников
13:24ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом
13:21Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
13:16Иноагентам запретили участвовать в выборах
13:03Киев будет признателен: премьер-министр Украины о вводе иностранных войск
12:30Выходные в мае: крымчан ждет вторая короткая рабочая неделя
12:22Бывший главком ВСУ объявлен в розыск
12:07"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
11:55Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
11:47В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
11:45Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
Лента новостейМолния