https://crimea.ria.ru/20240506/novyy-vitok-eskalatsii--peskov-obyasnil-neobkhodimost-yadernykh-ucheniy-1137075580.html

"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений

"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений - РИА Новости Крым, 06.05.2024

"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений

Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T12:07

2024-05-06T12:07

2024-05-06T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Генштаб по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – ШойгуУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, россия, украина, сша, франция, великобритания