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"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений - РИА Новости Крым, 06.05.2024
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T12:07
2024-05-06T12:07
2024-05-06T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Заявления из Франции, США и Великобритании требуют особого внимания и особых мер, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Генштаб по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – ШойгуУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, новости, россия, украина, сша, франция, великобритания
"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
Кремль: ядерные учения связаны со словами Запада о готовности отправить войска на Украину
12:07 06.05.2024 (обновлено: 12:17 06.05.2024)