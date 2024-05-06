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Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T10:08
2024-05-06T10:08
2024-05-06T10:22
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Уточняется, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия."Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – ШойгуУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал
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Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
Генштаб по поручению Путина проведет учения ракетных соединений ЮВО, авиации и сил ВМФ
10:08 06.05.2024 (обновлено: 10:22 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил
, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.
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