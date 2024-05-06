Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240506/putin-poruchil-nachat-podgotovku-k-ucheniyam-s-raketnymi-soedineniyami-yufo-1137073125.html
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T10:08
2024-05-06T10:22
россия
новости
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125095161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa6c29d0ac54f196f174dd68ae7dc4ac.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Уточняется, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия."Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – ШойгуУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125095161_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_d0b8e44ed9bdfee326ca75fc291878f4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, владимир путин (политик), министерство обороны рф
Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО

Генштаб по поручению Путина проведет учения ракетных соединений ЮВО, авиации и сил ВМФ

10:08 06.05.2024 (обновлено: 10:22 06.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
 
РоссияНовостиВладимир Путин (политик)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
11:47В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
11:45Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
11:37Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР
11:26США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры
11:14Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи
11:02Артиллерийская стрельба слышна в Военной гавани Новороссийска
10:49В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев
10:27Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войска
10:08Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО
09:56Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины
09:35Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли
09:166 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине
09:10Условие для ввода американских войск на Украину назвали в конгрессе США
08:39Удар нанесен по энергетическим объектам Сумской области
08:34Георгий Победоносец: след святого на крымской земле
08:10Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы
07:33Экс-глава МВД Украины и экс-глава СНБО Украины объявлены в розыск
07:02Из Китая – в Крым: что принес России святитель Гурий Карпов
06:41Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушен
Лента новостейМолния