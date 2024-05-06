https://crimea.ria.ru/20240506/putin-poruchil-nachat-podgotovku-k-ucheniyam-s-raketnymi-soedineniyami-yufo-1137073125.html

Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО

Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО

Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T10:08

2024-05-06T10:08

2024-05-06T10:22

россия

новости

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Уточняется, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия."Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что размещение на пространстве организации военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – ШойгуУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал

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россия, новости, владимир путин (политик), министерство обороны рф