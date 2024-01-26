https://crimea.ria.ru/20240126/plany-po-sozdaniyu-infrastruktury-dlya-yadernykh-sil-vypolneny--shoygu-1134474251.html
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T13:17
2024-01-26T13:17
2024-01-26T13:17
россия
министерство обороны рф
сергей шойгу
ядерная триада
ядерное оружие
новости
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/15/1133701499_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_017a1bc96357fd6c9f419c695d2fd3e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе Единого дня приемки военной продукции. в пятниц сообщил министр обороны Сергей Шоойгу По его словам, всего в 2023 году построено 2,7 тысяч зданий и сооружений. Эти объекты сданы для нужд спецоперации, военного и специального назначения, пояснил министр.Запланированные мероприятия полностью реализованы, отметил глава оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по КрымуРискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил УкраинуБоеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/15/1133701499_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5a3218eb7240f054392def626ee44ce1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф, сергей шойгу, ядерная триада, ядерное оружие, новости, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
Шойгу заявил о выполнении планов по созданию инфраструктуры для сил ядерного сдерживания