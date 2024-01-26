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Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу
В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T13:17
2024-01-26T13:17
россия
министерство обороны рф
сергей шойгу
ядерная триада
ядерное оружие
новости
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе Единого дня приемки военной продукции. в пятниц сообщил министр обороны Сергей Шоойгу По его словам, всего в 2023 году построено 2,7 тысяч зданий и сооружений. Эти объекты сданы для нужд спецоперации, военного и специального назначения, пояснил министр.Запланированные мероприятия полностью реализованы, отметил глава оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по КрымуРискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил УкраинуБоеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне
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россия, министерство обороны рф, сергей шойгу, ядерная триада, ядерное оружие, новости, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)
Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу

Шойгу заявил о выполнении планов по созданию инфраструктуры для сил ядерного сдерживания

13:17 26.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе Единого дня приемки военной продукции. в пятниц сообщил министр обороны Сергей Шоойгу
"В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны, - сказал он.
По его словам, всего в 2023 году построено 2,7 тысяч зданий и сооружений. Эти объекты сданы для нужд спецоперации, военного и специального назначения, пояснил министр.
Запланированные мероприятия полностью реализованы, отметил глава оборонного ведомства.
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РоссияМинистерство обороны РФСергей ШойгуЯдерная триадаЯдерное оружиеНовостиОборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)
 
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