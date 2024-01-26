https://crimea.ria.ru/20240126/plany-po-sozdaniyu-infrastruktury-dlya-yadernykh-sil-vypolneny--shoygu-1134474251.html

Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу

Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Планы по созданию инфраструктуры для ядерных сил выполнены – Шойгу

В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T13:17

2024-01-26T13:17

2024-01-26T13:17

россия

министерство обороны рф

сергей шойгу

ядерная триада

ядерное оружие

новости

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений. Об этом во вступительном слове в ходе Единого дня приемки военной продукции. в пятниц сообщил министр обороны Сергей Шоойгу По его словам, всего в 2023 году построено 2,7 тысяч зданий и сооружений. Эти объекты сданы для нужд спецоперации, военного и специального назначения, пояснил министр.Запланированные мероприятия полностью реализованы, отметил глава оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по КрымуРискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил УкраинуБоеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, сергей шойгу, ядерная триада, ядерное оружие, новости, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)