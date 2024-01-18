https://crimea.ria.ru/20240118/lavrov-sdelal-zayavlenie-po-yadernomu-potentsialu-rf-i-udaram-po-krymu-1134285597.html

Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму

Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму

Возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T13:21

2024-01-18T13:21

2024-01-18T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам России, в том числе по территории Крыма. Такое заявление в четверг на ежегодной пресс-конференции сделал глава МИД России Сергей Лавров.Все это – часть большой политики США в попытках удержать гегемонию в мире и не допустить перехода к многополярности. При этом Вашингтон не ограничивает себя в выборе средств давления на тех, кто отстаивает принципы равноправия. В частности, Россия не видит ни малейшей заинтересованности США и НАТО в урегулировании украинского конфликта. Наоборот, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. Это создает дополнительные стратегические риски.По его словам, в условиях гибридной войны Вашингтона против России РФ не видит каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегической эскалации, но и в целом для какого-либо разговора с США о стратегической стабильности.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровЛавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаЛавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав

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сергей лавров, крым, россия, ядерное оружие, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика