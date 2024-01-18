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Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
Возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:21
2024-01-18T13:21
2024-01-18T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам России, в том числе по территории Крыма. Такое заявление в четверг на ежегодной пресс-конференции сделал глава МИД России Сергей Лавров.Все это – часть большой политики США в попытках удержать гегемонию в мире и не допустить перехода к многополярности. При этом Вашингтон не ограничивает себя в выборе средств давления на тех, кто отстаивает принципы равноправия. В частности, Россия не видит ни малейшей заинтересованности США и НАТО в урегулировании украинского конфликта. Наоборот, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. Это создает дополнительные стратегические риски.По его словам, в условиях гибридной войны Вашингтона против России РФ не видит каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегической эскалации, но и в целом для какого-либо разговора с США о стратегической стабильности.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровЛавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаЛавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
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сергей лавров, крым, россия, ядерное оружие, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика
Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
Лавров: оснований для совместных с Западом мер по контролю над вооружениями нет
13:21 18.01.2024 (обновлено: 14:24 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам России, в том числе по территории Крыма. Такое заявление в четверг на ежегодной пресс-конференции сделал глава МИД России Сергей Лавров.
"Вы видели заявления, что надо добомбить Крым так, чтобы там невозможно было находиться. Мы знаем, что такие планы продвигает Запад в контактах с киевским режимом. Подталкивание к все более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территорий РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений говорят о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", – заявил Лавров.
Все это – часть большой политики США в попытках удержать гегемонию в мире и не допустить перехода к многополярности. При этом Вашингтон не ограничивает себя в выборе средств давления на тех, кто отстаивает принципы равноправия. В частности, Россия не видит ни малейшей заинтересованности США и НАТО в урегулировании украинского конфликта. Наоборот, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. Это создает дополнительные стратегические риски.
"Именно американская сторона в свое время заморозила двухсторонний стратегический диалог, ссылаясь на неблагоприятный военно-политический фон. Но вдруг не так давно они снова вспомнили про важность контроля над ядерными вооружениями и начали нам направлять какие-то сигналы, якобы об имеющейся готовности возобновить диалог по этим вопросам… Цель понятна: под лозунгом взаимности постараться обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну", – продолжил Лавров.
По его словам, в условиях гибридной войны Вашингтона против России РФ не видит каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегической эскалации, но и в целом для какого-либо разговора с США о стратегической стабильности.
"Мы эту идею на перспективу не отвергаем, но мы жестко и твердо обусловливаем такую возможность предварительным полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России", – заключил глава российского МИД.
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