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Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров
Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров
Приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T14:49
2023-05-29T14:49
2023-05-29T14:50
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам на пресс-конференции в понедельник.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в плане урегулирования украинского конфликта Вашингтон и Лондон "не могут принять чего-либо иного, кроме так называемой "формулы мира" Зеленского, которую они всячески внедряют в документы G7, НАТО и ЕС, и требуют от всех ее придерживаться".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, в данном случае – России, то это нельзя назвать мирным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и ДонбассНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
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Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров
Лавров: Запад готов поддержать вынашиваемую Киевом идею геноцида в Крыму и Донбассе
14:49 29.05.2023 (обновлено: 14:50 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам на пресс-конференции в понедельник.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в плане урегулирования украинского конфликта Вашингтон и Лондон "не могут принять чего-либо иного, кроме так называемой "формулы мира" Зеленского, которую они всячески внедряют в документы G7, НАТО и ЕС, и требуют от всех ее придерживаться".
"Учитывая, что говорили господа (секретарь СНБО Алексей) Данилов, (советник главы офиса Зеленского Михаил) Подоляк, а именно, что после возвращения Крыма и восточных территорий Украины они будут истреблять там все русское вплоть до физического уничтожения российских граждан, то такая позиция Запада и его приверженность этой варварской, звериной формуле Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид", – констатировал Лавров.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне
. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, в данном случае – России, то это нельзя назвать мирным планом.
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