https://crimea.ria.ru/20230524/mirnyy-plan-zelenskogo-vedet-mir-k-katastrofe--medvedchuk-1128947113.html

"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук - РИА Новости Крым, 24.05.2023

"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

Предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T20:39

2023-05-24T20:39

2023-05-24T20:39

владимир зеленский (президент украины)

виктор медведчук

мнения

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Такое мнение высказал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, в данном случае – России, то это нельзя назвать мирным планом.Медведчук также указал, что Зеленский при этом умалчивает о причинах боевых действий. В их числе приход НАТО на Украину, что составляло угрозу интересам России, "политика неонацизма и правого беспредела", которая при Зеленском стала государственной идеологией, массовое ущемление прав русскоязычного населения."В этом плане Зеленский выступает, как глава акционерного общества "Масштабная война с Россией", или, назовем вещи своими именами, третьей мировой войны. Понятно, что в этой ситуации он просто зиц-председатель, подставная фигура, пешка в чужой игре. Его роль балаганного зазывалы и лица рекламной компании. Только рекламирует он, ни много ни мало, столкновение с ядерной державой за полную гегемонию НАТО над миром", - убежден Медведчук.Он отметил, что "не может быть никакого мирного плана, если Украину продолжают накачивать оружием, применение которого ведет только к новым жертвам", а в стране "господствует политика неонацизма и идет государственная поддержка пещерной русофобии"."Поэтому не ради мира Зеленский гастролирует по странам и континентам, разгоняя военную истерию и страхи, что реально ведет мир к катастрофе", - подытожил политик.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:У Киева не получится сделать Украину трупом – МедведчукЗеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), виктор медведчук, мнения, украина, россия, политика, нато, новости, безопасность, сво