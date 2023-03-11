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"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ - РИА Новости Крым, 11.03.2023
"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
Захват Киево-Печерской Лавры показал, что у киевского режима не осталось ничего святого. Об этом говорится в заявлении украинского оппозиционного политика... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T17:18
2023-03-11T17:37
виктор медведчук
украина
религия
украинская православная церковь (упц)
киево-печерская лавра
владимир зеленский (президент украины)
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Захват Киево-Печерской Лавры показал, что у киевского режима не осталось ничего святого. Об этом говорится в заявлении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, пишет РИА Новости.Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований."Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия – Киево-Печерской Лавры", - говорится в заявлении Медведчука.По словам политика, сегодня "идейные наследники нацистов" отнимают у народа Украины последнее - веру, то есть "то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в радости".Однако "настоящая, славянская, православная Украина", не позволит навязать "сатанизм и беззаконие". Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить, заявил Медведчук.Чуть менее года назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете и изъятии имущества Русской православной церкви на Украине. В течение прошедших месяцев власти страны усиливали репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви, даже несмотря на то, что УПЦ официально объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. В стране преследуют священников УПЦ, отбирают здания храмов и разрушают их.По мнению религиоведов, гонения на УПЦ – еще один разделяющий проект, призванный разорвать историческую, культурную и духовную связь украинского и российского народов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с РПЦ в освобожденных регионах УкраиныРазделяющий проект: как Украина борется с православием"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
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виктор медведчук, украина, религия, украинская православная церковь (упц), киево-печерская лавра, владимир зеленский (президент украины), общество, политика
"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ

Медведчук о захвате Киево-Печерской Лавры: у режима Зеленского нет ничего святого

17:18 11.03.2023 (обновлено: 17:37 11.03.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Захват Киево-Печерской Лавры показал, что у киевского режима не осталось ничего святого. Об этом говорится в заявлении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, пишет РИА Новости.
Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
"Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия – Киево-Печерской Лавры", - говорится в заявлении Медведчука.
По словам политика, сегодня "идейные наследники нацистов" отнимают у народа Украины последнее - веру, то есть "то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в радости".
"Православие является основой для культуры и духовной жизни украинского народа. Украинская Православная Церковь призывала народ к миру, единению и совести. Но мирных, богобоязненных и совестливых людей власть Зеленского объявила врагами", - подчеркнул политик.
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Однако "настоящая, славянская, православная Украина", не позволит навязать "сатанизм и беззаконие". Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить, заявил Медведчук.
Чуть менее года назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете и изъятии имущества Русской православной церкви на Украине. В течение прошедших месяцев власти страны усиливали репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви, даже несмотря на то, что УПЦ официально объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. В стране преследуют священников УПЦ, отбирают здания храмов и разрушают их.
По мнению религиоведов, гонения на УПЦ – еще один разделяющий проект, призванный разорвать историческую, культурную и духовную связь украинского и российского народов.
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Виктор МедведчукУкраинаРелигияУкраинская православная церковь (УПЦ)Киево-Печерская лавраВладимир Зеленский (президент Украины)ОбществоПолитика
 
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