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Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России
Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России
У Украины нет намерения атаковать территорию России во время контнаступления, а также нет достаточного количества оружия для этого. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T14:43
2023-05-14T14:43
владимир зеленский (президент украины)
украина
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контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. У Украины нет намерения атаковать территорию России во время контнаступления, а также нет достаточного количества оружия для этого. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории во время контрнаступления для усиления переговорной позиции.В то же время он подтвердил, что Киев продолжает готовить контрнаступление, и "почти готов к успеху".Ранее американская газета The Washington Post написала, что Зеленский "за закрытыми дверями" говорил о планах устроить атаки на российскую территорию и высказывал предложение подорвать трубопровод, по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию.В воскресенье Зеленский прибыл в немецкую столицу и встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Он лично поблагодарил Штайнмайера за поддержку и выразил уверенность, что совместно с Германией ему удастся "победить и вернуть мир в Европе". После этого он направился в офис канцлера для проведения переговоров с Олафом Шольцем. Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще.Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина откладывает контрнаступление – мнениеГде и когда возможно украинское наступлениеПочему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
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владимир зеленский (президент украины), украина, россия, сво, политика, германия, берлин, новости, контрнаступление всу, безопасность
Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России

Зеленский: у ВСУ нет ни сил, ни оружия атаковать территорию РФ в рамках контрнаступления

14:43 14.05.2023
 
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. У Украины нет намерения атаковать территорию России во время контнаступления, а также нет достаточного количества оружия для этого. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории во время контрнаступления для усиления переговорной позиции.
"Мы не атакуем территорию России <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", — приводит слова Зеленского РИА Новости.
В то же время он подтвердил, что Киев продолжает готовить контрнаступление, и "почти готов к успеху".
Ранее американская газета The Washington Post написала, что Зеленский "за закрытыми дверями" говорил о планах устроить атаки на российскую территорию и высказывал предложение подорвать трубопровод, по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию.
В воскресенье Зеленский прибыл в немецкую столицу и встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Он лично поблагодарил Штайнмайера за поддержку и выразил уверенность, что совместно с Германией ему удастся "победить и вернуть мир в Европе". После этого он направился в офис канцлера для проведения переговоров с Олафом Шольцем.
Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.
При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще.
Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаРоссияСВОПолитикаГерманияБерлинНовостиКонтрнаступление ВСУБезопасность
 
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