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Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность" - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность"
Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность" - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность"
Германия продолжит оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму столько, сколько это будет необходимо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T12:47
2023-05-14T14:34
владимир зеленский (президент украины)
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму столько, сколько это будет необходимо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.Украинский лидер прибыл в Германию с рабочим визитом в воскресенье. Сначала он провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а после прибыл в ведомство федерального канцлера на переговоры с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем. В преддверии этого визита правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.Как пишет ТАСС, во время посещения резиденции Штайнмайера Зеленский написал в гостевой книге о том, что Германия проявила "фантастическую солидарность" с его страной."В сложнейшие времена в современной истории Украины Германия проявила себя как настоящий друг и надежный союзник, который решительно поддерживает Украину в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей", - написал он.Зеленский также лично поблагодарил Штайнмайера за поддержку и выразил уверенность, что совместно с Германией ему удастся "победить и вернуть мир в Европе".Ранее стало известно, что в ходе визите украинскому президенту может быть вручена международная премия имени Карла Великого. Данная награда присуждается в немецком Ахене с 1950 года. Согласно информации на официальном сайте, ее присуждают "политическим и общественным деятелям или учреждениям за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Однако в этом году комитет премии принял решение присудить ее Зеленскому и украинскому народу.На время визита украинского президента в Берлине приняты повышенные меры безопасности. В частности, перекрыты подъезды к правительственному кварталу, а в небе над немецкой столицей видны несколько полицейских вертолетов. Для поддержания порядка привлечено несколько сотен правоохранителей.По мнению сенатора РФ Андрея Климова, в марте во время закрытой встречи президента США с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне Байден мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на себя основные тяготы поддержки Украины. Тем самым, по словам Климова, Вашингтон решает еще одну важную задачу – окончательно лишает Германию ключевой роли в Евросоюзе, превращая ЕС в свою колонию.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
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владимир зеленский (президент украины), олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, берлин, политика, новости, в мире
Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность"

Зеленский в Берлине поблагодарил Штайнмайера за "фантастическую солидарность"

12:47 14.05.2023 (обновлено: 14:34 14.05.2023)
 
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наблюдает, как президент Украины Владимир Зеленский подписывает гостевую книгу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наблюдает, как президент Украины Владимир Зеленский подписывает гостевую книгу - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму столько, сколько это будет необходимо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер прибыл в Германию с рабочим визитом в воскресенье. Сначала он провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а после прибыл в ведомство федерального канцлера на переговоры с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем. В преддверии этого визита правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.
Как пишет ТАСС, во время посещения резиденции Штайнмайера Зеленский написал в гостевой книге о том, что Германия проявила "фантастическую солидарность" с его страной.
"В сложнейшие времена в современной истории Украины Германия проявила себя как настоящий друг и надежный союзник, который решительно поддерживает Украину в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей", - написал он.
Зеленский также лично поблагодарил Штайнмайера за поддержку и выразил уверенность, что совместно с Германией ему удастся "победить и вернуть мир в Европе".
Ранее стало известно, что в ходе визите украинскому президенту может быть вручена международная премия имени Карла Великого. Данная награда присуждается в немецком Ахене с 1950 года. Согласно информации на официальном сайте, ее присуждают "политическим и общественным деятелям или учреждениям за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Однако в этом году комитет премии принял решение присудить ее Зеленскому и украинскому народу.
На время визита украинского президента в Берлине приняты повышенные меры безопасности. В частности, перекрыты подъезды к правительственному кварталу, а в небе над немецкой столицей видны несколько полицейских вертолетов. Для поддержания порядка привлечено несколько сотен правоохранителей.
По мнению сенатора РФ Андрея Климова, в марте во время закрытой встречи президента США с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне Байден мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на себя основные тяготы поддержки Украины. Тем самым, по словам Климова, Вашингтон решает еще одну важную задачу – окончательно лишает Германию ключевой роли в Евросоюзе, превращая ЕС в свою колонию.
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Владимир Зеленский (президент Украины)Олаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраинаБерлинПолитикаНовостиВ мире
 
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