https://crimea.ria.ru/20241017/novaya-massirovannaya-ataka--nad-orlovskoy-oblastyu-sbili-esche-7-dronov--1141174964.html

Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов

Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов

Вечером в четверг силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков атаковать Орловскую область с воздуха. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T23:29

2024-10-17T23:29

2024-10-17T23:34

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

андрей клычков

безопасность

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вечером в четверг силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков атаковать Орловскую область с воздуха. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Всего в течение дня над областью уничтожили 21 беспилотник. Утром в четверг и вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты пять и четыре БПЛА соответственно. Вечером отражена попытка атаки еще пятью дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеДроны атаковали институт в ГорловкеТри региона России атакованы беспилотниками ВСУ

орловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, безопасность, пво, новости