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Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов
Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов
Вечером в четверг силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков атаковать Орловскую область с воздуха. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T23:29
2024-10-17T23:29
2024-10-17T23:34
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
андрей клычков
безопасность
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вечером в четверг силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков атаковать Орловскую область с воздуха. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Всего в течение дня над областью уничтожили 21 беспилотник. Утром в четверг и вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты пять и четыре БПЛА соответственно. Вечером отражена попытка атаки еще пятью дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеДроны атаковали институт в ГорловкеТри региона России атакованы беспилотниками ВСУ
орловская область
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, безопасность, пво, новости
Новая массированная атака – над Орловской областью сбили еще 7 дронов
Над Орловской областью уничтожены еще семь беспилотников - губернатор
23:29 17.10.2024 (обновлено: 23:34 17.10.2024)