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Дроны атаковали институт в Горловке - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Дроны атаковали институт в Горловке
Дроны атаковали институт в Горловке - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Дроны атаковали институт в Горловке
Один мирный житель погиб и четверо получили ранения при атаках украинских боевиков на Донецк и Горловку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T22:06
2024-10-17T22:06
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо получили ранения при атаках украинских боевиков на Донецк и Горловку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, пострадали трое сотрудников "Воды Донбасса" - мужчины 43, 34 и 50 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.В Петровском районе Донецка повреждены два жилых дома, в Горловке – Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ. "Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что трое сотрудников коммунальных служб были ранены при атаке дрона на поселок Химик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
Дроны атаковали институт в Горловке

Один человек погиб и четверо ранены при атаках украинских боевиков на Донецк и Горловку

22:06 17.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо получили ранения при атаках украинских боевиков на Донецк и Горловку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии ранение средней степени тяжести получил 63-летний мужчина. В Никитовском районе Горловки при атаках дрона-камикадзе погиб 58-летний водитель филиала "Горловкатеплосеть", - написал глава ДНР в Telegram.
Кроме того, пострадали трое сотрудников "Воды Донбасса" - мужчины 43, 34 и 50 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В Петровском районе Донецка повреждены два жилых дома, в Горловке – Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ.
"Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.
Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что трое сотрудников коммунальных служб были ранены при атаке дрона на поселок Химик.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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