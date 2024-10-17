https://crimea.ria.ru/20241017/drony-atakovali-institut-v-gorlovke-1141173643.html

Дроны атаковали институт в Горловке

Дроны атаковали институт в Горловке - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Дроны атаковали институт в Горловке

Один мирный житель погиб и четверо получили ранения при атаках украинских боевиков на Донецк и Горловку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T22:06

2024-10-17T22:06

2024-10-17T22:06

горловка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123528376_360:0:2747:1343_1920x0_80_0_0_ccc44e75c4d9b160b3a89e828e03357e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо получили ранения при атаках украинских боевиков на Донецк и Горловку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, пострадали трое сотрудников "Воды Донбасса" - мужчины 43, 34 и 50 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.В Петровском районе Донецка повреждены два жилых дома, в Горловке – Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ. "Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что трое сотрудников коммунальных служб были ранены при атаке дрона на поселок Химик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

горловка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости