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Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое
Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое
Три сотрудника коммунальных служб ранены в Горловке при атаке украинского дрона. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T16:19
2024-10-17T16:19
горловка
донецкая народная республика (днр)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
иван приходько
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Три сотрудника коммунальных служб ранены в Горловке при атаке украинского дрона. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, в четверг дрон убил еще одного сотрудника коммунального предприятия.По данным Приходько, днем беспилотник попал в здание в центре города на площади Ленина, еще один БПЛА атаковал автомобиль теплоснабжающей организации в жилом массиве "Комсомолец".5 октября ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Для атак украинские боевики применяли ударные беспилотники, реактивную артиллерию калибром 122 мм и 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеОдин человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в ГорловкеДвое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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горловка, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, иван приходько, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое

Три сотрудника коммунального предприятия Горловки ранены и один погиб при атаке дрона

16:19 17.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Три сотрудника коммунальных служб ранены в Горловке при атаке украинского дрона. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки украинского беспилотника в поселке Химик ранения получили три сотрудника коммунального предприятия Горловки", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в четверг дрон убил еще одного сотрудника коммунального предприятия.
По данным Приходько, днем беспилотник попал в здание в центре города на площади Ленина, еще один БПЛА атаковал автомобиль теплоснабжающей организации в жилом массиве "Комсомолец".
5 октября ВСУ в субботу более 40 раз атаковали Горловку, по последним данным общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Для атак украинские боевики применяли ударные беспилотники, реактивную артиллерию калибром 122 мм и 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы ВСУИван ПриходькоНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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