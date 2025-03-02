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Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом

Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T22:03

2025-03-02T22:03

2025-03-02T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.По словам пресс-секретаря Белого дома, Зеленский "ставит телегу впереди лошади" и требует гарантий.Ранее портал Semafor со ссылкой на Белый дом сообщил, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.В пятницу в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, политика, в мире, белый дом, россия, владимир зеленский